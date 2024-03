Danilo Rea: improvvisazioni "piano solo"

Sabato 23 marzo, Danilo Rea sarà in concerto al Teatro Consorziale di Budrio nella dimensione "piano solo", il momento ideale per dare forma al proprio universo espressivo e al suo talento naturale per l’improvvisazione: le idee che convergono nelle performance sono delle piu? varie, dai capisaldi del jazz, passando per le canzoni italiane, fino alle arie d’opera. Cosi?, con il suo talento capace di spaziare su qualunque repertorio, la sua sensibilità? musicale, il suo estro gentile e la sua forza creativa, Danilo plasma la melodia schiudendo le porte a infinite possibilità? che si aprono agli ascoltatori. Uno show dinamico in cui l’improvvisazione e? protagonista, proiettando gli spettatori in un mondo le cui strade sono ancora tutte da scoprire.



“Io improvviso sempre durante i concerti, odio avere una scaletta”, Nulla e? gia? deciso: per me un concerto e? come un salto in un mondo che ti si apre strada facendo. E? un po’ come raccontare una storia, cercando di costruirla parola dopo parola, e trovando spunti per reinventarla ancora, sempre viaggiando melodicamente sul filo dei ricordi comuni”.

Danilo Rea



Danilo Rea è un rinomato pianista jazz italiano, nato a Vicenza ma cresciuto a Roma, dove ha coltivato sin da giovane una profonda passione per la musica. Fin dalla sua infanzia, l'ambiente musicale delle pareti di casa sua ha influenzato il suo amore per la musica, in particolare attraverso i vecchi vinili di artisti come Modugno. Per Danilo, suonare il piano è stato più di un semplice gioco: è stato il suo vero incanto, sogno e abbandono nell'armonia.

Il suo percorso musicale lo ha portato a studiare al Conservatorio di Santa Cecilia, dove ha conseguito il diploma in pianoforte con il massimo dei voti e successivamente ha insegnato nella cattedra di jazz fino al 2017. Questa esperienza ha contribuito a plasmare il suo stile unico, che fonde elementi provenienti dai suoi studi classici, rock e pop con la sua vera passione per il jazz, creando un mix inconfondibile di melodia e improvvisazione.

Fin dalla sua maggiore età, Danilo ha esordito nel mondo della musica collaborando con importanti artisti come il Trio di Roma con Enzo Pietropaoli e Roberto Gatto. Parallelamente accompagna come pianista i piu?? importanti cantautori italiani: Mina lo vuole prima ancora di Gino Paoli, ed entrambi gli restano fedeli negli anni, fino a oggi. Intanto collabora con Claudio Baglioni, Pino Daniele, Domenico Modugno, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Renato Zero, Gianni Morandi e Adriano Celentano. Il suo talento lo porta ben presto ad affermarsi anche sulla scena internazionale e a suonare al fianco dei piu?? grandi nomi del jazz come Chet Baker, Lee Konitz, Steve Grossman, Bob Berg, Phil Woods, Michael Brecker, Tony Oxley, Joe Lovano, Gato Barbieri, Aldo Romano, Brad Mehldau, Danilo Pe?rez, Michel Camilo, Luis Bacalov.

Nel corso della sua carriera, ha fondato il trio "Doctor 3" e si è esibito sui più prestigiosi palcoscenici italiani e internazionali. Nel 2000, ha esplorato la dimensione del piano solo, dando vita a lavori come "Lost in Europe" e "Lirico", che mescolano jazz e temi operistici in modo innovativo.



Attualmente, Danilo Rea continua a esibirsi in tournée sia in Italia che all'estero, mantenendo viva la sua passione per la musica e confermandosi come una delle figure più influenti e versatili nel panorama musicale italiano e internazionale.