Un pezzo degli Iron Maiden (Dennis Stratton) in concerto a San Giovanni in Persiceto

Dennis Stratton, primo storico chitarrista degli Iron Maiden, con i quali ha inciso l'omonimo disco d'esordio, ritorna in Italia per un'unica data nel nord Italia in compagnia della storica tribute band dei "Children of the Damned", in attività da 22 anni sui palchi italiani ed europei, unici in Italia ad avere collaborato con tutti gli ex membri di rilievo della band inglese (Paul Di'Anno e Blaze Bayley). Per l'occasione la band, accompagnata da Stratton, eseguirà il primo album per intero, oltre ad alcuni brani del secondo (Killers) per i quali egli ha partecipato alla stesura. Appuntamento il 29 ottobre 2022.