"Di qua e di la dal ponte" festa di strada a Casalecchio

Festa del Volontariato. Festa del Commercio. È quella che andrà in scena nel pomeriggio e sera di venerdì 8 luglio 2022 nel centro di Casalecchio di Reno. Due realtà importantissime del tessuto conomico e sociale della Cittadina sul Reno si mettono insieme per dare vita a “Di Qua e di Là dal Ponte”, la Festa di strada che dalle 18 alle 24 dell’8 luglio con eventi, spettacoli musicali e sportivi

promuove il territorio, valorizza le eccellenze economiche, mette in primo piano il ruolo delle associazioni di volontariato.

Promossa dall’AVIS, l’Associazione dei volontari donatori di sangue di Casalecchio, insieme allesezioni casalecchiesi di AIDO (Associazione italiana Donatori di organi), PUBBLICA ASSISTENZA e LILT (Lega italiana lotta ai tumori), la festa di strada “Di Qua e di Là dal Ponte” è il primo evento realizzato in sinergia con le associazioni di categoria Confcommercio Ascom di

Bologna e Confesercenti Bologna e coinvolge più di 60 operatori commerciali delle centralissime vie di Casalecchio, di qua e di là dal ponte sul Reno.