Dino Buffagni in mostra: "Sogni/miraggi"

Il 4 dicembre apre la mostra di Dino Buffagni, artista poliedrico, che spazia dai pennelli alla macchina fotografica, utilizzando sapientemente tanto i colori a olio, quanto le elaborazioni digitali. Le sue opere, spesso costruite per contrapposizioni, ambientano elementi in una quotidianità allusiva, la cui storia prosegue volutamente altrove, al di là dei confini del quadro stesso. Ad arricchire l’immagine spuntano poi brevi componimenti poetici, che “non spiegano, non indirizzano, anzi, suggeriscono ulteriori, inaspettate prospettive” (Lucio Mazzi). Anche i titoli stessi delle opere, ironici, spiazzanti, non spiegano, ma aprono a nuove dimensioni, nuove angolazioni da cui osservare le immagini: l’effetto di straniamento è assicurato. In questa ricerca di senso, di possibilità, segno ed immagine sono dunque indissolubilmente legati e ciò che rimane costante è il coinvolgimento dello spettatore. Il significato è demandato a noi e il dialogo continuo tra l’opera e il suo fruitore, la continua scoperta di significato è ciò che rende inesauribile l’arte di Buffagni.



