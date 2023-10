Disability pride bologna 2023: manifestazione per i diritti delle persone disabili

Si svolgerà il 14 e 15 ottobre 2023 la seconda edizione del Disability Pride Bologna, una manifestazione per i diritti delle persone disabili organizzata interamente dal basso, da un collettivo di attiviste e attivisti in collaborazione con associazioni del territorio. Un’occasione di confronto e scambio con la cittadinanza, per affermare la necessità di abbattere ogni tipo di discriminazione, perché venga riconosciuto che tutte le esistenze hanno uguale valore.



Domenica 15 ottobre a partire dalle ore 16 è previsto un corteo in cui sfilare con orgoglio. Il percorso partirà da Piazza XX Settembre per concludersi in Piazza Maggiore, dove si svolgerà una performance della compagnia teatrale inclusiva Magnifico Teatrino Errante e a seguire un momento di microfono aperto.



Questo il programma dell'evento:

h 16:00 raduno in Piazza XX Settembre

h 16:15 partenza del corteo

h 17.00 arrivo in Piazza Maggiore



h 17:40 open mic e dj set