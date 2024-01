"Dispositivi"

Installazione video e performance LIVE_Opening Art City Bologna

Terza tappa di FARO' - festival diffuso

in collaborazione con collettivo TIST e Santa Bellezza



Oggetti_Soggetti e Spazio.

Una stratificazione di immagini, un sovrapporsi e riflettersi tra suoni e gesti, un confrontarsi continuo tra segni materici e non (gesto e suono) nel luogo virtuale e fisico della rappresentazione. La creazione delle partiture si è basata su alcune tematiche:

-- La danza come pensiero in movimento.

-- Il movimento come corpo e spazio.

--La composizione come una scrittura in divenire.



Le pratiche compositive partecipate.

Il centro culturale propone alcune pratiche compositive come momenti esperienziali per chi decide di attraversare il parco e il centro culturale durante questa apertura straordinaria. Attraversare il parco del Paleotto con le sue fragilità e ferite, partecipare alle pratiche manuali che il centro culturale propone oltre all’installazione video e il video ambient della costruzione del viadotto sul fiume che compongono l’esperienza creata per ART CITY Bologna.





ORARI PER ART CITY:

1 e 2 Febbraio dalle 17:00 alle 20:00



Ingresso Gratuito.