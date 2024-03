"Donna e natura": la mostra di Octavia Monaco

Onirica e Octavia presentano alcune opere su carta che appartengono ai seguenti cicli:



SELENOGRAFIE

Una mappatura tra celeste e terrestre declinata nelle quattro fasi del ciclo lunare, realizzate ognuna nel corrispondente momento del firmamento



TESSITURE, la natura dei sensi

Opere tratte da una galleria visionaria realizzata ogni lunedì nel corso di due anni, dal 2013 al 2014, trasponendo in suggestione onirica episodi del vivere contingente, accompagnate dalle parole di Costanza Savini



Dialoga l’arte di Octavia Monaco con il mondo . Dalla sua pittura e dal processo che implica, si lascia interpellare ritenendo che stia anche all’artista offrire risposte per un anthropos rinnovato ed è profondamente radicata in lei, la tensione verso ciò che concerne l’ archetipo Femminino in un’ intima ricerca iconografica e antropologia



La galleria è aperta su appuntamento, e dalle 18 alle 22