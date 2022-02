Drusilla Foer è "Eleganzissima" al Teatro Celebrazioni

Mercoledì 9 e 23 febbraio Drusilla Foer al Teatro Celebrazioni con lo spettacolo "Eleganzissima". Scritto da Drusilla Foercon Loris di Leo (pianoforte) e Nico Gori (clarinetto e sax). Direzione artistica Franco Godi, distribuzione Savà.

Nella nuova versione del recital si continua a raccontare, tra realtà e finzione, la straordinaria vita di Madame Foer vissuta fra l'Italia, Cuba, l'America e l'Europa e costellata da incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi. In Eleganzissima, essenziali al racconto biografico sono le canzoni che Drusilla interpreta dal vivo accompagnata dai suoi musicisti. Il pubblico sarà coinvolto in un viaggio nella realtà così poco ordinaria di un personaggio realmente straordinario, in un'alternanza di momenti ilari e commoventi.

9 febbraio (data sold out) e il 23 febbraio (nuova data aperta per la grande richiesta da parte del pubblico) ore 21,00.