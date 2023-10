Al Teatro Duse festa per i 200 anni e la nuova Stagione 2023/24 con tutto il meglio della prosa, della musica e della danza.

Incontri, spettacoli, concerti, storie, racconti e mostre con i più straordinari artisti del panorama nazionale e internazionale. Da ottobre 2023 parte un programma speciale di iniziative per celebrare duecento anni di spettacolo dal vivo dello storico palcoscenico del Teatro Duse di Bologna.

Con Duse & Friends al via la rassegna del programma speciale Duse 200 con cui il Teatro Duse festeggia due secoli di applausi.

Si comincia il 4 ottobre (alle 17) con lo spettacolo inedito di Fantateatro Una notte a teatro (dai 4 anni in su). Si prosegue il 6 ottobre con gli Oblivion e il loro 200, ma anche 20. L’11 ottobre sipario su W il Duse! di e con Giorgio Comaschi. Il 19 ottobre (ore 21) sarà la volta di Vito in Omaggio al Duse - Storie e racconti della Bologna di ieri, oggi, domani. Spazio all’Opera, il 28 ottobre con la Fondazione Luciano Pavarotti e il concerto, intitolato Opera Incanto. Sul palco il tenore di fama mondiale Francesco Meli, insieme a giovani interpreti già apprezzati dal pubblico internazionale e alle promesse dell’opera sostenute dalla Fondazione. Si uniscono alla festa per il Duse anche Vinicio Capossela, con il concerto del 6 novembre (in replica il 7 novembre), tappa del tour Con i tasti che ci abbiamo, e Alessandro Bergonzoni (8 novembre). ‘Duse & Friends’ chiude il 27 dicembre con Bollicine, tradizionale concerto di fine anno dell’Orchestra Senzaspine.

Conto alla rovescia per la Stagione di prosa 2023/2024. La prima a salire sul palco sarà Sonia Bergamasco (20-22 ottobre) diretta da Antonio Latella nella più celebre opera del teatro italiano: La locandiera di Carlo Goldoni. Atteso ritorno di Alessandro Haber con La coscienza di Zeno (3-5 novembre), per la regia di Paolo Valerio. A seguire, il giallo di Agatha Christie Testimone d’accusa (24-26 novembre) con Vanessa Gravina e Giulio Corso. Torna al Duse Gabriele Lavia, regista, e interprete insieme a Federica Di Martino, di Un curioso accidente (8-10 dicembre) di Carlo Goldoni.

Festa grande a Capodanno con gli Oblivion e il loro nuovo spettacolo Tuttorial, in scena il 29 e 30 dicembre alle 21 e il 31 dicembre alle 22. Da segnalare, tra i fuori abbonamento: Amore bestiale di e con Barbascura X (12 ottobre), Dove eravamo rimasti con Massimo Lopez e Tullio Solenghi i (16-19 novembre) e 7°…non rubare, il nuovo show di rivista en travesti firmato I Legnanesi (15-17 dicembre).

Protagonisti del percorso DUSEoltre saranno: Andrea Delogu in 40 e sto (9 novembre), Federico Buffa con La Milonga del futbol (23 novembre), Giovanni Scifoni (3 gennaio) con Fra’- San Francesco, la superstar del Medioevo.

Non manca la grande danza. Attesi sul palco Les Ballets Trockadero de Monte Carlo (11 dicembre), l’International Classical Ballet che presenterà La bella addormentata (20 dicembre) e Il lago dei cigni (16 gennaio), quindi il Balletto di Roma con Lo schiaccianoci (6 e 7 gennaio).

Si prosegue con i live di Vinicio Capossela (6 e 7 novembre), Raphael Gualazzi (13 novembre), Elio e le Storie Tese (14 e 15 novembre), The Aristocrats (28 novembre) e la sacerdotessa del rock Patti Smith (12 dicembre). A seguire i concerti di Max Gazzé (13 e 14 dicembre) e Harlem Gospel Choir (21 dicembre).

Per gli amanti del musical imperdibili ‘La sposa cadavere’ (30 ottobre) con Beatrice Baldaccini e Claudia Campolongo e la Compagna della Rancia che presenta ‘Una volta nella vita (Once)’ (6 dicembre).

Biglietteria Teatro Duse: Via Cartoleria, 42 Bologna - Tel. 051 231836 - biglietteria@teatroduse.it.

Aperta al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

On line: teatroduse.it