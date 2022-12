"Elfe Ston": capodanno al Mercato Sonato

“Che facciamo a Capodanno? la domanda che, in questo periodo, incombe su tutt? noi. Niente panico, abbiamo una soluzione! Sabato ?? ????????, vi aspettiamo per salutare il 2022 ed entrare a gamba tesa nel 2023 con tre djset caldissimi. Vi aspettiamo, lo spumantino è già in fresco!"

Il programma:

23.30 -1.30: ????? ?? & ???????? [SOCCIA CHE GROOVE / Radio Città Fujiko]

1.30 - 3.30: ?? ??????? [WalrusRec / Deep urban tropical]

3.30 - 5.00: ???/???? [Afro-tropicalismo]