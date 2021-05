"Bastogne 25!": inaugura l'estate del Locomotiv, special guest Enrico Brizzi

Inaugurazione Sunshine Superheroes @ Arena Puccini - Bastogne 25! Enrico Brizzi + Guests

Una esclusiva serata celebrativa dei 25 anni del libro “Bastogne”, secondo romanzo dello scrittore bolognese Enrico Brizzi pubblicato nel 1996. Ambientato nella Nizza dei primi anni ottanta, specchio della Bologna DAMSiana e di Andrea Pazienza, il libro è ricco di citazioni musicali dell’epoca. Molti degli artisti citati (Skiantos, Righeira, Alberto Camerini, Nabat, Gaznevada) calcheranno il palco dell’Arena Puccini per eseguire dal vivo i loro classici ma anche per celebrare, grazie alla conduzione di Michele Pompei (storica voce di radio Città del Capo, giornalista e scrittore), un periodo storico così importante per la città di Bologna sia dal punto di vista culturale che da quello sociale. Brizzi leggerà estratti del romanzo accompagnato come backing band dagli Yu Guerra.

Maestro di cerimonie Michele Pompei

Live:

Enrico Brizzi & Yuguerra! / Johnson Righeira / Alberto Camerini / Dandy Bestia (Skiantos) / Bat Matic (Gaznevada) / Steno (Nabat)

Prevendita e scelta del posto su dice.fm

Infoline 3480833345

www.locomotivclub.it

