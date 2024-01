Re Magi e Befana in arrivo a Castel San Pietro Terme

Sabato 6 gennaio Re Magi a cavallo in piazza XX Settembre, musica dei giovani della Banda a Gallo e concerto lirico. La rassegna natalizia Castèlanadèl, nel bolognese, per l'Epifania chiude il sipario con tre tradizionali eventi a Castel San Pietro Terme, Gallo Bolognese e Osteria Grande. Si comincia alle 10.45 in piazza XX Settembre, dove i bambini saranno protagonisti della rappresentazione del presepe vivente, accogliendo l'arrivo dei Re Magi a cavallo. L'iniziativa è a cura della Parrocchia di Santa Maria Maggiore.

Alle 15.30 nella Chiesa di Gallo Bolognese, la preghiera si anima con "Ecco arrivano i Re Magi. Note di gioia", musiche natalizie e religiose a cura della Junior Wind Orchestra del Gruppo Bandistico di Castel San Pietro Terme. Appuntamento musicale anche a Osteria Grande. Alle 17 al Centro Civico di viale Broccoli 41 torna il concerto lirico "Osteria in melodia". Accompagnati dal pianista Francesco Rizzi, si esibiranno: la soprano Roberta Pozzer, la mezzosoprano Cristina Melis, il tenore Antonio Mandrillo e il baritono Mauro Marchetto. Presenta Francesca Frascari.

Il concerto, organizzato a cura di Comune e Pro Loco di Castel San Pietro Terme, si tiene con la sponsorizzazione di Asd Polisportiva di Osteria Grande, Polisportiva Osteria Grande sez. bocce, Banca di Bologna, Coop Reno, Costruzioni Edili Romagnoli; e con la collaborazione di Merighi Piante e Famiglia Gnugnoli. L'ingresso è libero.