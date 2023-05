"Spazio per un gesto d'amore": per aiutare ad aiutare con una primula (e un po' di musica)

Evento di solidarietà "Spazio per un gesto d'amore": per aiutare ad aiutare con una primula.

Organizzato da Assisla e Ucai in collaborazione con il Centro Commerciale Via Larga di Bologna nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 maggio 2023 presso il Centro Commerciale ASSISLA Associazione Sclerosi Laterale Amiotrofica e UCAI Unione Cattolica Artisti Italiani, insieme, per promuovere un’iniziativa di sensibilizzazione sociale e raccolta fondi a favore di Assisla, da anni impegnata nel migliorare le condizioni di vita delle persone affette da SLA e delle loro famiglie e nella gestione dei loro bisogni e delle loro necessità.

Nella sua missione Assisla diventa punto di riferimento per l’erogazione di una vasta gamma di servizi integrati che spaziano dall’assistenza socio-sanitaria a quella psicologica, fisioterapica, e logistica, nonché ad un’unità operativa dedicata alla gestione delle criticità e alle difficoltà che questi nuclei familiari devono quotidianamente affrontare a seguito dell’impatto personale, familiare e sociale della malattia.Previsto uno spazio espositivo degli artisti UCAI per l’intera durata dell’evento. Sabato 20 Maggio alle ore 18 concerto del gruppo ERIS, CLASSICI MODERNI.