Federico Poggipollini "Canzoni rubate tour"

Sabato 16 dicembre Federico Poggipollini live sul palco del Teatro Fanin.

Dal titolo del suo ultimo album “Canzoni Rubate” prende il titolo il tour 2021 di Poggipollini. Il tour è cominciato il 22 Maggio dal Teatro Petrella di Longiano, che come in altre occasioni, fa da data zero di un tour. Accompagna nelle varie date di Federico la band The Crumars, il batterista Ivano Zanotti e il tastierista Alberto Linari.

Poggipollini, dopo le varie esibizioni da solo e il passaggio a Sanremo in duetto con Annalisa, torna live a contatto col pubblico, partendo da una location suggestiva e molto intima. In questo teatro il contatto con il pubblico, anche se con poche presenze dovute alle limitazioni del periodo, è molto tangibile e ravvicinato fin dal primo momento, appena sale sul palco. Come dichiarato dall’artista, il desiderio di fare un album del genere è da tempo nei suoi pensieri e tutte queste emozioni si vedono dalla grinta e dall’entusiasmo dei vari brani suonati. Non mancano domande e richieste al pubblico del Petrella di accompagnarlo a tempo.

La serata comincia con la cover della canzone “É l’aurora” di Ivano Fossati, con un bellissimo riff di chitarra al posto dell’originale eseguito con il basso, proseguendo con tanti altri brani anche di album precedenti. In definitiva questo Canzoni Rubate Tour di Federico Poggipollini merita molto, anche per ascoltare canzoni magari non famosissime o con un arrangiamento diverso da quello originale.

Questo ultimo album raccoglie, al contrario dei precedenti, cover e riarrangiamenti di canzoni del lato “B” di molti album celebri, per un totale di 17 tracce, con 3 featuring, Morandi, Finardi e Cimini, e 2 brani inediti, prodotto da Django.