"Femmina, spettacolo sul ruolo della donna"

La compagnia Tomax Teatro andrà in scena con lo spettacolo FEMMINA il 23 Novembre alle 21 al Teatro ITC di San Lazzaro di Savena.

Testi e Regia di Alice De Toma

Con: Massimo Giudici, Clelia Cicero, Alice De Toma, Valeria Baldini



Lo spettacolo “Femmina” affronta la condizione della donna in Iran, Afghanistan e Italia. A condurre questa indagine sul palcoscenico è una conduttrice televisiva all’interno una troupe televisiva capitanata da un uomo. A partire dal mito di Pandora, il tortuoso viaggio nella condizione della donna attraverso il tempo prosegue fino a un vicino presente in cui si combattono battaglie per la parità dei sessi, per toccare poi il tema del femminicidio in Italia, e infine valicare le frontiere geografiche aprendo la riflessione sulla condizione della donna in Afghanistan e le battaglie delle donne iraniane.



Lo spettacolo ha ricevuto il contributo alla produzione da parte del Comune di Bologna.



Il biglietto è acquistabile direttamente in teatro e su Vivaticket.