Ferragosto in una piscina So.ge.se: zumba in acqua, cocomerate e musica dal vivo

Il giorno di Ferragosto in piscina a Bologna e dintorni: le piscine So.ge.se propongono eventi nelle loro strutture dove sport e divertimento sono garantiti specialmente il 15 di agosto.

Ecco il programma delle varie piscine:

Ferragosto alla piscina Paolo Gori di Pianoro

Ferragosto 2020 alla Paolo Gori: un’estate diversa con il divertimento di sempre

A Ferragosto ci si diverte alla piscina Paolo Gori, Via dello Sport 4 – Pianoro (BO)!

Ore 11:30 nuota con noi: un trainer di vasca ti aiuterà a nuotare al meglio

Ore 16:00 evento sorpresa “Hai mai visto la nebbia ad agosto?“

Ore 17:00 Baby Dance



Ferragosto alla piscina Gessi

Super merenda e divertimento alla piscina Gessi!

Per un 15 di agosto all’insegna del relax scegli la piscina Gessi in Via Don Mauro Fornasari 3- Zola Predosa (loc. Gessi).

PROGRAMMA

Ore 11:00 & ore 16:00 lezione di Zumba in acqua

merenda pomeridiana a base di cocomero e melone

Ferragosto alla piscina di San Giovanni in Persiceto!

Passa il weekend di Ferragosto alla piscina San Giovanni in Persiceto

Mantenendo le indicazioni di sicurezza festeggeremo questa insolita estate 2020!

SABATO 15 AGOSTO

• ore 12 lezione di fitness in vasca piccola con le nostre istruttrici

• ore 15 spettacolo con le bolle di sapone con Alekos Bubble Artist

• ore 16 Babydance con Martino il Bagnino e la LIFC – Emilia Romagna

• ore 16.30 lezione di fitness in vasca piccola con le nostre istruttrici

SABATO 16 AGOSTO

• ore 12 lezione di fitness in vasca piccola con le nostre istruttrici

• ore 15.30 Babydance con Martino il Bagnino e la LIFC – Emilia Romagna

• ore 16 lezione di fitness in vasca piccola con le nostre istruttrici

• ore 17 COCOMERATA nel parco

Gli orari sono indicativi e potrebbero subire qualche variazione.

Ferragosto alla piscina Monterenzio

Tornei, animazione e fitness: questo è il Ferragosto della piscina di Monterenzio!

Il 15 agosto vieni a festeggiare alla piscina di Monterenzio con Record Team Bologna e SOGESE! Ti aspettiamo in via Idice, 268 Località Cà di Massei – Monterenzio

PROGRAMMA

-11:00 Torneo di Ping Pong

-12:00 Lezione di H2O Gym

-15:00 Gara di velocità su scivoli

-16:00 Torneo di Beach Volley

-17:00 Lezione di H2O Gym

Ferragosto alla piscina Kennedy!

Fitness, frutta fresca e aperitivo per festeggiare Ferragosto!

Il 15 e 16 Agosto ti aspettiamo alla piscina Kennedy per festeggiare Ferragosto insieme!

PROGRAMMA

Sabato 15 agosto

ore 11:00 Hydrobike con Luca

ore 18:00 Hydrobike con Claudi0

Tutte lezioni a pagamento con aperitivo e frutta fresca a fine corso

Con biglietto intero frutta a pranzo e aperitivo nel pomeriggio

Domenica 16 agosto

ore 17:30 – 19:00 lezione special Tread+Bike con Claudio

Lezioni non incluse nel prezzo del biglietto

Ferragosto alla piscina di Budrio!

Festeggia il 15 agosto alla piscina di Budrio

A Ferragosto la piscina di Budrio in Piazzale della gioventù, 16, propone attività per grandi e piccini!

Appuntamento alle 15:00 e alle 17:00 per i water games: mezz’ora di attività ludiche e sportive in acqua

Ferragosto alla piscina Cavina!

Ferragosto al Cavina: fitness e tanto divertimento

Il 15 agosto ti aspettiamo alla piscina Cavina, Via Biancolelli 36 – Bologna, Cavina per passare insieme la festa di metà estate!

ore 11:00 ginnastica in acqua con Tania

ore 15:00 Hydrobike con Tania

ore 16:00 cocomerata al bar della piscina!

Passa Ferragosto alla Vandelli e potrai partecipare a lezioni di fitness e all’aperitivo di fine giornata!

Ti aspettiamo alla Piscina Vandelli, via di Corticella 180/4, con tante attività:

ore 10-11.30 Maxi lezione fitness (a pagamento)

ore 15-15.30 bike

ore 17-17.30 hydromix

Ferragosto alla piscina di Castel San Pietro: musica, fitness e divertimento

A Ferragosto ci si diverte alla piscina di Castel San Pietro

Il 15 agosto ti aspettiamo alla piscina di Castel San Pietro, Viale Terme 850 A – Castel San Pietro (BO), per passare una giornata di relax e divertimento a ritmo di musica!

Apertura ore 8:30 con possibilità di fare il bagno in vasca esterna fino alle 22:30!

Yoda dj dalle 10 alle 19:30 con musica a bordo vasca

Trainer di vasca dalle 15 alle 19:30 a disposizione per consigli o allenamenti in vasca grande interna o in palestra in acqua

Nereo pool bar aperto fino a mezzanotte per colazioni, pranzi, aperitivi e cena greca

Musica dal vivo dalle 20:45 con i Morara Swing Quartet

Ferragosto alla piscina Acqua&Fitness di Ozzano!

Fitness e divertimento alla piscina di Ozzano con SOGESE e Record Team

Ti aspettiamo in via Nardi 2 a Ozzano dell’Emilia BO per passare il Ferragosto nella nostra piscina.

PROGRAMMA

09:00 Apertura Solarium

10:00 Pilates con Penny

11:00 Maxilezione Hydrobike con Astrid

12:30 Acquagym in vasca esterna

Lezioni gratuite e comprese nell’ingresso in piscina!

Palazola per un Ferragosto… scintillante!

Il 14 e 15 agosto ti aspettiamo alla piscina Palazola per un Ferragosto scintillante!

Ti aspettiamo alla piscina Palazola G. Venturi in Viale dello Sport, 2 (ex via Risorgimento 370) – Zola Predosa per passare insieme la festa di metà estate.

14 AGOSTO: “Ferragosto scintillante”

– ore 20 ingresso in piscina esterna con illuminazione notturna, cascata e idromassaggi, biglietto d’ingresso 3€. Possibilità di fare il bagno.

– ore 20,30 buffet apericena 7€ (facoltativo)

– bar aperto per ogni consumazione

– Dj set

– durante la serata SPETTACOLO PIROTECNICO DI FUOCHI D’ARTIFICIO!

– termine serata ore 23,30

– prenotazione obbligatoria apericena al 3485143201

15 AGOSTO:

– apertura piscina interna ed esterna dalle 8 alle 19,30

– lezione hidrobike gratuita ore 10,30

– musica da accompagnamento per ballare in acqua!

– alle 12,30 Fantasia di frutta e Aperitivi offerti da Sogese a base di cocktail e sangria!