Torna la Festa della Musica all’Alliance Française di Bologna!

Mercoledì 21 giugno, dalle ore 19:00 alle 23:00



Nata in Francia negli anni ’80 e ormai diffusa in tutto il mondo, la Festa della Musica / Fête de la Musique si celebra ogni anno in occasione del solstizio d’estate ed è una giornata dedicata alla musica in tutte le sue forme ed espressioni. Il programma della serata, come di consueto, spazierà tra diversi stili e generi musicali.

Festeggia insieme a noi l’arrivo dell’estate con la Festa della Musica!







ORE 19:00 – Le Chemin des Femmes + Core Voci Indisciplinate (Coro). Diretto da Meike Clarelli



Le Chemin des Femmes è un coro femminista di donne che promuove la ricerca musicale e la resistenza civile attraverso la voce femminile.





ORE 19:45 – Apéro en musique





ORE 20:15 – Progetto Pororoca (Duo)



Anne Detraz – Arpa e voce, Fernando Brito – Chitarra e voce



Pororoca (Tupi-Guarani, Brasil) rappresenta il suono dell’incontro delle acque del mare con le acque del fiume Amazonas, creando onde gigantesche. Questo mascheretto, che emerge dall’incontro naturale delle acque, ispira il progetto creato dai musicisti Anne Detraz (Francia) e Fernando Brito (Brasile). Creando nuove sonorità, tra Brasile e Francia, tra le corde dell’arpa e le corde della chitarra, Anna e Fernando mescolano le loro culture muovendosi fra diversi ritmi, dalla melodia classica francese alla musica popolare brasiliana, prendendo anche qualche curva nel jazz. AbBracciano le diversità, si afFrancano dalle frontiere di genere, creando nuove onde.





ORE 21:15 – Patricia de Assis Quartet – (Quartetto)



Patricia de Assis – Voce, ganza, Mestre Cromado – Voce, alfaia, pandeiro, Stefano Girotti – Violao, Leo Pestoduro – Batteria



Il gruppo propone un’immersione nei ritmi e nei generi della musica brasiliana con un vasto repertorio di famosi cantautori della musica popolare brasiliana, del samba, del forrò e coco, in un’atmosfera rilassante e contagiante.







ORE 22:30 – Clôture en Musique, in compagnia della fisarmonica di Giuliano Tedeschi



Alliance Française di Bologna



via De’ Marchi, 4



INGRESSO LIBERO







Promosso da Alliance Française di Bologna e Bologne Accueil



Con il sostegno di Moreno e NaturaSì



In collaborazione con L’Occitane en Provence





La Festa della Musica fa parte di Bologna Estate 2023, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena



