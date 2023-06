"Festa della Musica 2023" a Rastignano

Il Comune di Pianoro aderisce per il terzo anno, insieme a Confcommercio Ascom Bologna, Le Botteghe di Rastignano e la Scuola di Musica "A.Impullitti", alla Festa della Musica 2023, giunta alla 29^ edizione. Dal 1985 la Festa della Musica si svolge in Europa e nel mondo per celebrare la musica dal vivo e valorizzare la molteplicità e la diversità delle pratiche musicali per tutti i generi trasmettendo quel messaggio di cultura, partecipazione, integrazione, armonia e universalità che solo la musica riesce a dare.

L’edizione 2023 ha scelto come tema il “Vivi la Vita” e sarà dedicata, oltre alla particolare attenzione per l'ambiente, anche alla sicurezza del dopo concerto, con importanti iniziative sul ruolo culturale e sociale della musica attraverso concerti, performance ed eventi.

Mercoledì 21 giugno 2023, dalle ore 18:30, Rastignano si anima! Fino a tarda sera saranno molti i punti musicali distribuiti su via Andrea Costa e il Parco di Villa Pini, con musica che spazia dal genere anni '70-'80, alla musica Rock e Metal, karaoke ma anche musica classica. Non mancheranno poi le esibizioni di danza, i mercatini e le opere di ingegno oltre che gli stand gastronomici.

Inoltre è prevista l’apertura straordinaria dei negozi di Rastignano fino alle 23.00.

La Festa della Musica è coordinata da AIPFM (Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica) e dal Ministero dei Beni Culturali e Turistici.

ENRICO RAVA è il testimonial della Festa della musica 2023