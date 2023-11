Festa di San Martino a Casalecchio di Reno: il programma giorno per giorno

Dal 3 al 13 novembre 2023 si svolge a Casalecchio di Reno, tra piazza del Popolo, piazza del Monumento ai Caduti, via Marconi e alcuni luoghi diffusi sul territorio, la 29^ edizione dell'Ecofesta patronale di San Martino, organizzata da Casalecchio Insieme Pro Loco con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, la co-progettazione del servizio Casalecchio delle Culture, e la collaborazione di tante associazioni di volontariato, culturali, ambientali, scuole, attività e imprese del territorio. Il ricavato della festa verrà utilizzato per la realizzazione delle proposte individuate nell’ambito dei Patti di Collaborazione, ossia lo strumento con cui il Comune e i cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, rigenerazione e gestione dei beni comuni in forma condivisa.

Durante la Festa saranno attivi i mercatini degli hobbisti, stand che propongono caldarroste, dolci, crescentine, ecc.

Fra i principali eventi segnaliamo l'inaugurazione venerdì 3 novembre 2023 a partire dalle ore 17.00 in Piazza del Popolo con l'accensione delle luminarie natalizie, alla presenza del sindaco Massimo Bosso e del presidente di Casalecchio Insieme Alessandro Menzani. Segue l'inaugurazione della Festa del Volontariato Casalecchiese.

Sabato 11 novembre 2023 - giorno di San Martino e festa patronale di Casalecchio di Reno - gli uffici comunali sono chiusi (ad eccezione di Stato Civile per registrazione decessi). Aperto il cimitero comunale dalle 8.00 alle 17.00.

Sono previsti i concerti di campane in piazza del Popolo alle ore 9.30 e alle ore 11.30, la messa solenne nella Chiesa di San Martino alle ore 18.00, mentre alle ore 21.00 al Teatro Comunale Laura Betti si svolgerà la prima edizione del Festival Tin Bota dedicato alla canzone dialettale.

Ecco alcuni dei principali appuntamenti:

Venerdì 3 novembre 2023 alla Casa della Conoscenza viene presentato il progetto Figurine Forever sulla storia di tanti sportivi deportati durante la seconda guerra mondiale, a cura di ANED Bologna, alla presenza dell'assessore allo Sport Matteo Ruggeri.

Domenica 5 novembre 2023 al Parco della Meridiana si svolgerà la Festa degli Alberi 2023 con una cerimonia di piantumazione simbolica dedicata ai bambini e alle bambine nati/e nell'anno 2022 a cura del WWF, alla presenza del Sindaco Massimo Bosso, dell’Assessora alla Qualità dell’Ambiente e del Territorio Barbara Negroni e del consigliere regionale del WWF Michele Vignodelli.

Martedì 7 novembre 2023 in Casa della Conoscenza proiezione del cortometraggio T’arcordet al Lido? Il racconto della spiaggia di quelli che non andavano al mare ideato e realizzato dall’associazione Casa delle Acque, in collaborazione con associazione Carta Bianca e Festival Mente Locale e il patrocinio di Canali di Bologna.

Mercoledì 8 novembre 2023 sempre in Casa della Conoscenza tradizionale presentazione del Lunario Casalecchiese, edizione 2024.

Venerdì 10 novembre 2023 dalle ore 17.00 con partenza da Piazza del Popolo Rievocazione dell'antica tradizione nordica della sfilata di San Martino a cavallo, mentre la sera al Teatro Comunale Laura Betti si svolgerà la Premiazione San Martino Sport Awards.

Lunedì 13 novembre 2023 nel ristorante di piazza del Popolo il Gran Galà di San Martino, con prenotazione obbligatoria ai numeri: 051/6132867 - 329/3712871

Calendario appuntamenti giorno per giorno

Modifiche alla viabilità:

Domenica 5 e domenica 12 novembre 2023 - Dalle ore 7.00 alle ore 24.00

* via Marconi pedonale da piazza della Repubblica all'incrocio con via Ronzani

* divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati

Inoltre in programma durante la Festa di San Martino:

Dal 9 al 12 novembre 2023 - Spazio La Virgola

Mostra collettiva di pittura

Mostra di pittura degli allievi dei corsi di disegno condotti dal maestro Maurizio Tangerini a cura di Percorsi di Pace

Inaugurazione giovedì 9 novembre alle ore 20.30.

Orario di apertura:

Venerdì 10 novembre 2023: dalle ore 16.30 alle ore 19.00

Sabato 11 e domenica 12 novembre 2023: dalle ore 10.00 alle ore 19.00

Ingresso libero

Volantino

Teatro Laura Betti - Sconto di San Martino

Biglietteria aperta martedì 7, giovedì 8, sabato 11 e domenica 12 novembre 2023.

Promozione: chi si abbonerà al programma annuale beneficerà dello sconto di San Martino.

I Cammini di San Martino in bici

Partenza da Slow Emotion (via Vitale da Bologna, 1/A c/o Centro Commerciale Primavera - Bologna) - 351/7111114 - info@slow-emotion.com.

Costo:

- € 15 partecipazione con bici propria, per accompagnamento da parte di guida ambientale certificata

- € 25 contributo noleggio bicicletta elettrica e casco per tutta la durata dell’escursione

Partenza da sede Slow Emotion per uno dei seguenti percorsi scelto in base alle condizioni meteorologiche e alle capacità dei partecipanti:

- S. Martino di Casalecchio / Parco Talon e Oasi di San Gherardo / S. Martino di Ancognano e ritorno per Sabbiuno e San Luca

- Zola Predosa / San Martino in Casola / S. Martino di Tignano e ritorno dall’Eremo di Tizzano

- Parco della Chiusa / Palazzo de Rossi / Contrafforte Pliocenico e S. Martino di Battedizzo / ritorno per S. Martino di Casalecchio

Mostra ceramica itinerante

Dal 3 al 13 novembre 2023

Gli anniversari sono importanti e questa è la X edizione della Mostra Ceramica Itinerante, ideata e curata dalla BACC - Bottega Arte Ceramica Casalecchio e ospitata nelle vetrine dei negozi della città aderenti all’iniziativa.

Saranno esposte le opere realizzate dai ceramisti che frequentano la BACC: sperimentazioni, azzardi creativi, ispirati dalle opere magistrali del pittore Giorgio Morandi, tra i massimi artisti del ‘900, ora in Mostra a Milano a Palazzo Reale, che lo celebra con una delle più importanti e complete retrospettive dedicate al pittore bolognese. E Giorgio Morandi, pittore del silenzio, è al centro del palcoscenico urbano di Casalecchio di Reno. L’artista dipinge oggetti anonimi - vasi, tazze, bottiglie - acquistati da un rigattiere e posizionati al centro del suo palcoscenico visionario, oggetti che assumono il ruolo di interpreti muti di una messa in scena infinita: la ricerca ossessiva dell’equilibrio spaziale, estetico e cromatico, delle sue forme rigattiere. Nessuna corrispondenza stilistica con l’artista, solo un sincero omaggio, un’atto d’amore, un curiosare tra le sue opere: ogni ceramista - allievo o maestro - ha realizzato un proprio manufatto artefatto ceramico confrontandosi con gli aspetti stimolanti che appartengono allo sguardo creativo del pittore bolognese. Un’opportunità preziosa di riconoscere e percepire il valore incommensurabile del silenzio.

La mostra è patrocinata dal Comune di Casalecchio di Reno, in collaborazione con ASCOM, Casalecchio Insieme, e ha come sponsor EMIL Banca.

Festa del Volontariato a San Martino

In Piazza del Popolo, le associazioni e le organizzazioni di volontariato di Casalecchio di Reno vi danno appuntamento con un ampio spazio informativo e d’incontro in cui far conoscere le loro molteplici attività e il modo in cui desiderano contribuire ogni giorno alla vita della comunità.

A cura della Conferenza Comunale del volontariato e dell'associazionismo casalecchiese.

I Volontari della Croce Rossa Italiana sede Casalecchio di Reno - Comitato di Bologna saranno presenti in Piazza del Popolo nei giorni 3-4-5 e 10-11-12 novembre 2023.

All'interno della manifestazione saranno presentate numerose attività:

- Dimostrazioni in-formative e vari intrattenimenti;

- Simulazioni di Primo soccorso; Giochi didattici per Tutti (adulti e bambini);

- Prevenzione e stili di vita sani;

- Esercitazioni BLS con Manichini;

- MDP manovre di disostruzione pediatrica.

I Volontari saranno lieti di accogliere grandi e piccini con tante attività divertenti!

Gadget di San Martino per la Solidarietà

Quest’anno a tiratura limitata verrà riproposto il Piatto di San Martino 2023 in terracotta.

Sarà anche possibile acquistare il braccialetto verde "Insieme si può".

Distribuzione posacenere Gev

Presso lo stand delle Guardie Ecologiche Volontarie, la distribuzione dei posacenere tascabili