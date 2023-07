18a Festa del Gelato Artigianale di Casalecchio di Reno

Da venerdì 21 luglio a domenica 23 torna la Festa del Gelato Artigianale di Casalecchio di Reno.

Un appuntamento in grado di richiamare ogni anno migliaia di visitatori da tutta l’Emilia Romagna, ma non solo. Tanto gelato artigianale d’eccellenza, ma anche una vasta e ricercata proposta gastronomica e di street food accompagnati da una carrellata straordinaria di eventi a base di musica, ballo e performances da non perdere.

Il Taglio del nastro della manifestazione è in programma per venerdì 21 luglio, alle ore 20, in via Marconi, all’altezza di Piazza della Repubblica, con l’Amministrazione comunale di Casalecchio di Reno nella persona del sindaco Massimo Bosso e Ivan Aldrovandi, presidente della società organizzatrice, la Società Eventi.

Non mancherà la Biciclettata del gusto "Tra gusto e colori": venerdì 21 e sabato 22 luglio una bella pedalata in compagnia con AVIS, gustandosi un gelato a ogni tappa per votare il gusto più “buono e bello” che sarà premiato la sera di domenica 23 luglio 2023.

Anche quest’anno, nel "parcheggione" della Casa della Conoscenza, sarà collocato il palco centrale per i 3 concerti clou della festa assieme alla piazza del food. Grigliata toscana, arrosticini abruzzesi, specialità brasiliane, crescentine ripiene, birrerie, specialità del sud, ristonate di pesce e soprattutto gelaterie di Casalecchio di Reno e dintorni.

Lungo la Via Marconi e le Piazze della Festa sono presenti: 37 punti ristoro; 14 punti gelato in festa on the road; 10 punti spettacolo.

Programma:

Venerdì 21 luglio 2023

Ore 20.00 Inaugurazione con la Banda Donizetti di Casalecchio

Ore 21.00 - "Parcheggione" Casa della Conoscenza Cisco Band - Tribute band 883 - in concerto

Sabato 22 luglio 2023

Ore 21.00 - "Parcheggione" Casa della Conoscenza

Siamo solo noi - Tribute band Vasco Rossi - in concerto

Domenica 23 luglio 2023

Ore 21.00 - "Parcheggione" Casa della Conoscenza Lavori in Corso in concerto

Ore 22.30 - Centro Cittadino Parata conclusiva afrobrasiliana con i percussionisti Va Mo Là e le ballerine Sambeleza