Festa della Musica a Pianoro: “Recovery Sound & Green Music Economy”

Il Comune di Pianoro aderisce, per il secondo anno, alla Festa della Musica 2022, giunta alla 28^ edizione. Dal 1985 la Festa della Musica si svolge in Europa e nel mondo. L’edizione 2022 ha scelto come tema il “Recovery Sound & Green Music Economy” per la ripartenza del settore musicale attraverso attenzione e rispetto per l’ambiente e per il patrimonio culturale.

Nel giorno del solstizio d’estate torna in tutta Italia e a Pianoro l’atteso appuntamento con la Festa della Musica, in collaborazione con Scuola di Musica Alfredo Impullitti e Ascom Confcommercio.

Martedì 21 giugno animeranno infatti le piazze e le strade di Rastignano tantissimi gruppi che spaziano dalla musica classica alla musica rock, dal pop alla musica anni ’60: i musicisti della Scuola di Musica A. Impullitti con repertorio classico e pop dalle ore 18.00 alle 23.00; il Trio Isme con musica cover; i “Janes” con musica anni ‘60 dalle ore 18.00 alle 20.30; i due gruppi Esagroove e Dirty Workers con musica rock dalle ore 20.30 alle 23.30 e ci sarà anche il Karaoke.

Inoltre è prevista l’apertura straordinaria dei negozi di Rastignano.

Una giornata dedicata alla musica con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale.

La Festa della Musica è coordinata da AIPFM (Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica) e dal Ministero dei Beni Culturali e Turistici.

L’edizione 2022 è dedicata a David Sassoli.

Gli strumenti di comunicazione ruotano intorno al sito istituzionale www.comune.pianoro.bo.it, alla nuova sezione Vivi Pianoro, prossimamente online, i canali social (Facebook e Instagram) del Comune di Pianoro, di Comune di Pianoro Eventi Culturali, della Città Metropolitana.