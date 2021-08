Festa Nazionale dell'Unità a Bologna dal 26 agosto al 12 settembre 2021

Torna anche quest'anno la Festa dell?unità di Bologna, che per il 2021 è la Festa Nazionale dell'Unità ed è in programma dal 26 agosto al 12 settembre al Parco Nord. Per accedere, così come comunicato da una nota del partito arrivata da Roma, sarà necessario avere il green pass. In attesa del programma completo fra serate, dibattiti e i tradizionali stand gastronomici.

