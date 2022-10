Festa di strada al quartiere Porto - Saragozza: una festa di vicinə di casa!

Undici realtà culturali e non. Non propriamente una social street, non una notte bianca, non un open day: una festa di vicin? di casa. Le realtà di via del Porto e delle vie limitrofe aprono le loro sedi conoscersi e farci conoscere, in un percorso di eventi. Una festa per raccontare ciò che ciascuna realtà ama fare tutti i giorni

Con la collaborazione di Artebambini, Porto15, Altre Velocità, Ci. Ma. Studio, Anonima Impressori, Plus BLQ Checkpoint, La Puteca, Zimmerfrei studio, Parsec, Visual Lab, DAS - Dispositivo Arti Sperimentali

Programma

Artebambini - via Polese 4e

H 17 - 18

Letture con il kamishibai: un'occasione per far conoscere questo strumento di narrazione itinerante

Porto 15 - via del Porto 15

H 17:00 Proiezione in loop dei corti realizzati da Alessandro Levratti e Ivano Lollo in occasione della nascita del cohousing

H 18:00 Presentazione di EUROTOPIA, la più completa guida agli ecovillaggi e cohousing d'Europa

H 18.30 Docu-film: Kein richtig falsches Leben (M. Würfel, 2021)

Proiezione del docu-film Nessuna Vita Davvero Sbagliata, di e con l'ecovillaggio Sieben Linden in Germania

Altre Velocità - via Polese 40

H 18:00 - 18:45 Radio live Con cuore schietto e occhio acerbo: la relazione tra scuola e teatro. Conduce Damiano Pellegrino con Agnese Doria e Nella Califano e con Giovanna Renzi.

Partendo da alcuni inviti posti nei volumi “Crescere Spettatori” (ed. Sossella) e Arcipelago Teatro ragazzi (ed. Cue press) al lettore e alla lettrice, ci si interroga su quale nuovo senso politico, sociale, storico e culturale affidare alla scena e all’educazione al vedere soprattutto quando si parla alle - e con le - nuove generazioni

Flavio Belletti intagliatore e restauratore d'arte - Via San Carlo 19/C

H 17 - 20 Apertura spazio

Ci.Ma Studio - via San Carlo 28 b/c

H 17 - 20. Il giorno precedente, 13 ottobre, lo studio di architetti Ci. Ma. Studio propone Pianta(la) e vai al Porto, una sorta di anteprima alla festa dedicata all'aiuola di Via San Carlo. L’attività si inscrive in una progettazione partecipata per arrivare a definire un tema semplice di recinzione e piantumazione della stessa aiuola. Il risultato sarà visibile il 14 ottobre

Anonima Impressori - Via San Carlo 44

H 17-20?

Live printing da Anonima Impressori con i disegni di Alessandro Poli, Jessica Lagatta e Claudio Marulo.

Le stampe verranno realizzate al torchio tipografico. Le copie in omaggio saranno firmate dalle illustratrici/illustratori. Sarà possibile provare a stampare la propria copia

Plus BLQ Checkpoint - Via S. Carlo 42

Racconto dei servizi e delle attività che ruotano attorno al progetto dedicato alla salute sessuale che offre supporto e consigli forniti da operatori appositamente formati.

La Puteca - Via San Carlo

H 17 - 18 Esposizione / condivisione dei lavori

ZimmerFrei Studio - Via Azzo Gardino 10, piano terra

H 17 - 20. Nello studio sono visibili alcuni estratti della videoinstallazione Family Affair 2015-2022 ed è possibile consultare la bibliografia che ha accompagnato la ricerca sulle numerose forme del fare famiglia in 8 paesi e 14 diverse città, dal Portogallo alla Cina. Sarà possibile partecipare al primo avvio di una nuova ricerca rispondendo a una domanda (ancora segreta) o fornendo informazioni (che rimarranno riservate)

Parsec - Via del Porto 48 c/d

H 17 - 20. Parsec si apre a un Open Studio da un lato spalancando le porte del suo spazio dall’altro invitando a incontrare le artiste Christine Bax e Camilla Carroli selezionate per la quarta edizione di Parsec Residency. Un’occasione per visitare l’associazione e conoscere la ricerca delle artiste.

Visual lab - Via Nazario Sauro 22

H 17 - 19. Lo studio sarà allestito con alcune video installazioni realizzate a partire dai lavori svolti in questi ultimi anni.

DAS Dispositivo Arti Sperimentali - Via del Porto 11/2

Apertura rassegna Collagene - proteine culturali

H 17 apertura porte e bar

H 18.30 installazione Memes for ??n?n? / present di Filippo Boi

H 21 concerto Anguille / Comaneci.

Ingresso gratuito con tessera Arci 2022/23; Registrazione su Eventbrite consigliata: bit.ly/3Rev4cQ

In chiusura: Selezione musicale a cura di Massimo Carozzi