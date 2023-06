Monteveglio indietro nel tempo: Feste da Medioevo - Abbazia 1092

Da venerdì 9 a domenica 11 giugno 2023, Monteveglio (Valsamoggia) rivivrà i fasti del periodo medievale con il ritorno delle Feste da Medioevo - Abbazia 1092. Tanti appuntamenti tra mercatino, rievocazioni, incontri e tanto buon cibo.

La storia narra della riconquista della fortezza di Monteveglio da parte dei nobili bolognesi, affiancati alle forze papali a discapito degli eserciti milanesi di Bernabò Visconti che ne presero possesso solo due anni prima. Il 22 giugno 1363 Messer Gazone, fedele a Bologna e grande conoscitore della fortezza, guidò l’alleanza composta da truppe bolognesi e pontificie verso un passaggio segreto. Questo permise loro di entrare nella fortezza indisturbati, appiccando il fuoco alle abitazioni ed alle strutture presenti,

costringendo gli assediati a rifugiarsi nel Girone (zona alta del castello) e nella fortezza della Cucherla ancora sotto il controllo milanese. Lo scontro entrò quindi in una fase di stallo con i difensori impossibilitati a fuggire ed i bolognesi incapaci di rompere le difese nemiche. La situazione volse a vantaggio degli emiliani con l’arrivo di milizie fresche fornite della Chiesa che permisero la riconquista delle aree contese. Come riconoscimento del valore cavalleresco dimostrato, venne comunque concesso agli sconfitti di lasciare il castello, liberi e con i propri averi privi solo delle armi. Saputa della disfatta, Bernabò Visconti, furioso per la perdita di tale importante presidio fece però decapitare il castellano ed i suoi uomini come pena per la sconfitta.”

NB. A seguito degli eventi meteorologici che hanno colpito anche il nostro territorio, l’evento si concentrerà esclusivamente giù in paese tra la Piazza, la via Abbazia, i Prati di San Teodoro e il Parco Arcobaleno (e adiacenze)

Di seguito il programma completo:

Ore 20.00 – Presentazione Festa e a seguire Cena Medievale

Prenotazioni online su: https://prenota.collinebolognaemodena.it/.../cena-medievale

Prenotazioni telefoniche: 327 5877742

Il ricavato sarà devoluto alle popolazioni colpite dall’alluvione.

Dove: via Abbazia (parcheggio scuola materna)

Dalle Ore 14.30 fino a sera:

Mercatino dei Creartisti

Giostre

Accampamento degli Arcieri del Melograno → Prove di tiro con l’arco – il silente arcaio – Battesimo della Freccia

Accampamento APS San Galgano → Giochi medievali per adulti Battesimo del Cavaliere per bambini

Accampamento Compagnia del Lupo → Attività medievali

Accampamento Falchi del Secchia → Preparazione alla battaglia

Accampamento Major Militia → Torneo in armatura

Accampamento I Vai → Didattica

Antichi Mestieri

Anthea – Alla tenda della strega

Herbana Erbe – tintura – unguenti

Anghel – Lavorazioni pelle

Compagnia Artiglio del Drago notaio – costruttore cotte

Reto – Fabbro lavorazione ferro

Emme Luna – tessitrice – mastro arcaio

Compagnia Saltafossum – spettacolo itinerante

Ore 17,30: CONFERENZA "Storie da Medioevo – il Trecento in Valsamoggia"

Intervengono:

Paola Foschi – Studiosa di Storia Medievale / Il Trecento in guerra – Le fortificazioni in Valsamoggia

Matteo Tirtei – Archeologo e Curatore Museo Civico Archeologico Arsenio Crespellani / La lotta per il potere incisa sui muri della Rocca dei Bentivoglio in una iscrizione

Sala Conferenze – Parco San Teodoro

Dalle ore 18,00 – Apertura del PUNTO DI RISTORO: “Taverna della schola: mangiare e bere nella tradizionale prima, dopo e durante la festa”

A cura: Proloco di Monteveglio

area piazzale scuola in via Abbazia

Ore 21,00 – La grande Battaglia (rievocazione storica la riconquista di Monteveglio)

Ore 22,30 – Compagnia Saltafossum – spettacolo col fuoco

Dalle ore 9.00 fino a sera

Dalle ore 9:00: [Sentieri parlanti] Trek&yoga tra storia e natura

Ritrovo ore 9.00 parcheggio rotonda Monteveglio (lunghezza: 6 km, durata: 4 h, difficoltà: E, dislivello:, 250 mt, età bambini: 4+)

Facile escursione tra le bellezze del Parco Regionale dell’Abbazia di Monteveglio con visita all’interno dell’Abbazia e yoga panoramico sui calanchi. Organizzata da guida GAE Francesco Picciarelli ValsaTrekking

→ PRENOTA QUI: https://prenota.collinebolognaemodena.it/.../trek-yoga...

Ore 9,30 – Torneo arcieristico

Dalle ore 12.00 – Apertura del PUNTO DI RISTORO: “Taverna della schola: mangiare e bere nella tradizionale prima, dopo e durante la festa”

A cura: Proloco di Monteveglio

area piazzale scuola in via Abbazia

Ore 15,00 – Torneo Armatura

Ore 17,00 – Corteo storico (ritrovo viale Indipendenza c/o chiesa parrochiale)

Ore 19,30 – Battaglia – la sconfitta dei Visconti

Ore 21,00 – Spettacolo sbandieratori (Contrada di Monticelli)

Ore 22,00 – Spettacolo Compagnia Saltafossum

