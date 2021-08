Chitarra Mon Amour – Festival della chitarra Folk a Veduro (Castenaso)

Sabato 28 agosto, dalle ore 16 alle 23, in via Veduro 2-3, a Vooduro, sede dell’Associazione Quanto Basta nella campagna di Castenaso, prima edizione del festival Chitarra mon amour, una giornata tutta dedicata alla chitarra folk, uno strumento dalla storia antica, fatto di legni e corde, che continua ad essere protagonista della musica anche nell’era dell’elettronica. Ma non è solo uno

strumento: nel tempo è stato simbolo di libertà, di aggregazione, ma anche di ribellione e di poesia.

Castenaso la celebra in un appuntamento imperdibile: si inizia da pomeriggio con uno show case di Franz Campi e poi, all’ora dell’aperitivo, un continuo crescendo musicale con il fantastico bluesman e narratore Roberto Menabò, poi un nuovo cantautore, Andrea Campi affiancato da un giovane virtuoso del violoncello come Tiziano Guerzoni. A seguire il formidabile duo di Daniele Dall’Omo (chitarrista di Paolo Conte) e Antonio Stragapede. E infine il grande maestro internazionale del fingerpicking Franco Morone.

Il workshop "Riffology"con Aldo Betto, inizialmente previsto, è stato annullato. L’evento ha luogo in uno spazio molto particolare, all’aperto in mezzo a un frutteto, nella campagna di Castenaso, nella sede dell’Associazione Quanto Basta, che si occupa di produzione culturale ed artistica negli ampi ed attrezzati spazi interni della struttura. Dalle ore 18 sarà disponibile la cucina multietnica con il food truck di Altre terre. Dalle ore 19.00 spettacoli fino alle ore 23.00

“Chitarra mon amour” fa parte di Bologna Estate 2021, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna ed è realizzato dall’Associazione “Le Nuvole”, da Franz Campi e con il contributo del Comune di Castenaso e Tomassone.

Una festa, un omaggio di qualità, un bellissimo gesto d’amore e una imperdibile occasione per scoprire alcuni dei mille volti e linguaggi della chitarra acustica.

INGRESSO GRATUITO fino ad esaurimento posti

L’ingresso è consentito solo con Green Pass (certificazione verde covid

19) secondo la normativa vigente

Per aggiornamenti e maggiori informazioni

mail: organizzazione@chitarramonamour.it

Sito Internet: https://www.chitarramonamour.it/

Pagina FB: https://www.facebook.com/Chitarra-Mon-Amour-108355244871474

Evento FB: https://www.facebook.com/events/534517347768736?ref=newsfeed

