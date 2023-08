Festival narrativo del paesaggio: il weekend del 2 e 3 settembre 2023

Dopo la pausa del mese di agosto, riprendono gli appuntamenti del Festival narrativo del paesaggio. Il prossimo weekend il Festival toccherà i distretti Reno Lavino Samoggia e Pianura Est. Sabato 2 settembre alle 9 l'appuntamento è in Valsamoggia con un trekking ad anello sulla Piccola Cassia e tappa all’Officina Pellegrini di Merlano. Lungo il percorso si alternano letture sul paesaggio e la visita guidata alla casa-studio di Gino Pellegrini, artista e scenografo di famosi film hollywoodiani.

La prenotazione è obbligatoria entro il giorno precedente; l’itinerario di circa 9,5 chilometri e con un dislivello di 380 metri, è adatto agli adulti e prevede una difficoltà di livello escursionistico medio basso.

Domenica 3 settembre alle 17 al centro di Zola Predosa si affronta un percorso lungo il sentiero dei Gessaroli, con l’accompagnamento di guide esperte, durante il quale vengono proposte performance teatrali curate dall’associazione APS Creazione di Bologna. L'evento è adatto ai bambini dai 4 ai 12 anni e alle famiglie.

Sempre nel pomeriggio di domenica passeggiata teatralizzata nelle campagne e lungo i corsi d’acqua di Ca’ de Fabbri (Minerbio) con guida naturalistica. Un itinerario a piedi di 5 chilometri nella campagna minerbiese, lungo l’argine del fiume Savena, costeggiando il canale Emiliano Romagnolo e il canale delle Bruciate, passando per maceri nascosti, alla scoperta della storia, delle tradizioni e delle peculiarità della pianura bolognese e dei suoi corsi d’acqua, attraverso il racconto itinerante delle storie di chi queste terre le ha lavorate nella seconda metà del ‘900 e ancora le vive. Una guida ambientale, inoltre, spiegherà ai partecipanti le enormi trasformazioni subite dal dopoguerra e l’espansione urbana e agricola di questo territorio.

Il Festival Narrativo del Paesaggio è nato per valorizzare a livello artistico e culturale il recupero di storie e memorie orali legate al patrimonio paesaggistico metropolitano. Promosso dalla Città metropolitana in stretta connessione con i sei Distretti culturali, il Festival racconta, attraverso eventi teatrali, letture, incontri e proiezioni cinematografiche, la storia dei territori metropolitani percorsi dalle Via degli Dei, Via della Lana e della Seta, Mater Dei, Flaminia minor, Via degli Etruschi, Piccola Cassia, Ciclovia del Sole, Ciclovia del Navile, Ciclovia del Santerno, cammino della Linea gotica e Via del Fantini.

Il Festival Narrativo del Paesaggio fa parte del programma di Bologna Estate 2023, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Territorio Turistico Bologna-Modena. Il coordinamento del Festival è affidato alla società Mismaonda.