Dall’ 11 al 13 novembre va in scena, negli spazi agricoli - culturali delle Sementerie Artistiche nella campagna di Crevalcore, la prima edizione di Festival Plantings on Pluto, progetto che nasce e si sviluppa nell’ambito di ATELIER DELLA DANZA - Centro sperimentale per le arti della danza e della coreografia, ideato dai coreografi Simona Bertozzi e Fabrizio Favale, in collaborazione con Sementerie Artistiche e realizzato con il contributo del Comune di Bologna nell’ambito dell’accordo di programma con MiC Direzione Generale Spettacolo a sostegno di attività di spettacolo dal vivo nelle aree periferiche e nel territorio metropolitano.

Tre giornate in Autunno ospiteranno le nuovissime tendenze della danza attraverso eventi, spettacoli, esperimenti. Simile a un festival, nella successione degli eventi e nella moltitudine degli artisti coinvolti, ma allo stesso tempo lontano da un’idea di festival inteso come concentrazione di spettacoli pre-confezionati, PLANTINGS ON PLUTO abbandona qualsiasi formato e contenitore per presentare al pubblico delle vere e proprie gemmazioni artistiche e coreografiche non ancora del tutto sbocciate.

Come una semina in un luogo e in un tempo a venire, magari lontanissimo: piantagioni su Plutone. In questo orizzonte i coreografi coinvolti saranno invitati a presentare un oggetto artistico nella sua fase germinale, o una parte del loro percorso di ricerca o di sperimentazione, oppure uno studio sul movimento del corpo che stanno indagando, o qualsiasi altro loro desiderio e necessità in una condizione di massima libertà creativa. L’idea di base è la condivisione di questo frammento artistico, un esperimento collettivo, un’esperienza e un’occasione di scambio e dialogo diretto con lo spettatore e con il territorio, che si situa nello specifico nell’Area Metropolitana di Bologna.

Programma:

11 novembre h.19.00

Fabrizio Favale & First Rose, WINTER FOREST – The Raining Version

Simona Bertozzi, WELT – CANZONE 1

Davide Valrosso, SYMPOSIUM

X Zone

12 Novembre h.16.00

Fabrizio Favale & First Rose, DANZE AMERICANE

Simona Bertozzi, WELT – CANZONE 2

X Zone

13 Novembre h. 16.00

Simona Bertozzi, ONDE – STUDIO

C.G.J Collettivo Giulio e Jari, FUEGO

Fabrizio Favale & First Rose, DISTANCE SEQUENCE

X Zone