A Fico il 10 e 15 agosto due serate di emozioni celestiali fra magia e meraviglia

A Fico, il parco del cibo italiano, il 10 e il 15 agosto si terranno due straordinari eventi che offriranno un'esperienza celestiale e culinaria senza precedenti nella suggestiva cornice dei giardini.

Si inizia il 10 agosto con lo spettacolo di "Fachirismo" con i Fratelli Maraviglia. Durante l' aperitivo alle 21.30, i Fratelli Maraviglia, Elia Nino Vignola e Alfredo Maria Vignola, i fachiri preferiti dalle donne d'Italia, si esibiranno in uno spettacolo magico e coinvolgente presso il frutteto di FICO. Gli ospiti saranno stupiti dalle loro incredibili abilità mentre si immergono nelle antiche e segrete tecniche del fachirismo apprese nelle terre di San Giovanni in Persiceto. Con oltre dieci anni di esperienza, i Fratelli Maraviglia porteranno sul palco uno spettacolo di pura follia, utilizzando torce infuocate, tavole, chiodi e vetri rotti per incantare il pubblico con sputate di fuoco, improbabili coreografie e grandi risate. Un viaggio magico nel cuore del frutteto di FICO che lascerà il pubblico a bocca aperta.

Si prosegue poi il 15 Agosto, alle 20.30, con la "Cena sotto le Stelle". Nel suggestivo vigneto del parco, avrà luogo un'esperienza unica per immergersi nella bellezza del cielo stellato e del buon cibo. In collaborazione con l'Associazione Astrofili Bolognesi, la serata offrirà agli ospiti l'opportunità di osservare gli oggetti celesti attraverso strumenti avanzati, guidati da esperti astrofili. L’atmosfera romantica del Vigneto aggiungerà ulteriore fascino a una cena dal menu

raffinato, curato con maestria da Fontanafredda. I partecipanti avranno l'opportunità di gustare prelibatezze culinarie mentre ammirano le meraviglie del cielo notturno e godono di intrattenimento musicale.

Queste serate speciali saranno un'opportunità per vivere il parco sotto una nuova luce e per divertirsi godendo allo stesso tempo delle prelibatezze culinarie che FICO offre.