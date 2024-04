Torna nel cuore di Bologna l'amata Fiera del Fumetto usato e da collezione

Appassionati di fumetti, preparatevi! Sta per tornare l’evento che stavate aspettando da tempo: la grande Fiera del Fumetto usato e da collezione! Qui potrete immergervi nel magico mondo dei cartoon con i vostri personaggi preferiti, fare un viaggio nel passato, scoprire nuove storie e incontrare abili artisti.

Fumetto, che passione! La fiera dedicata

La tradizionale e amata Fiera del Fumetto, organizzata da Kolosseo, ha oltre 30 anni di esperienza nel settore, da quando Spider-Man era ancora l’Uomo Ragno e Tex, Zagor, Dylan Dog, Diabolik, i nostri eroi "nazionali" preferiti. L'evento si terrà nel cuore di Bologna nel weeekend tra sabato 13 e domenica 14 aprile, in piazza Lucio Dalla.

Le figurine solidali per gli appassionati di calcio

E non solo fumetti ma anche figurine, grazie alla presenza di diversi espositori e la collaborazione con Figurine Forever che per l’occasione organizzerà un punto scambi, celebrazioni per lo scudetto del Bologna '63/'64 e la presentazione di nuove figurine solidali dedicate ai campioni rossoblu in collaborazione con Bologna FC.

La Mostra del Fumetto di Bologna rappresenta un’occasione unica per rivivere le emozioni indelebili dei vecchi giornalini che hanno fatto sognare la nostra infanzia, ma può essere anche un momento speciale per concedersi un dono o regale qualcosa di particolare ai nostri cari. La fiera si terrà in entrambe le giornate dalle 10.00 alle 18.00 e saranno presenti più di 50 espositori. L'ingresso è gratuito.