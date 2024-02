Filippo Timi, Rodrigo D’Erasmo e Mario Conte in "Scopate Sentimentali"

Dal 24 al 25 febbraio 2024 lo spettacolo "Scopate Sentimentali" in scena sul palco del Teatro Arena del Sole.

Tre grandi artisti per uno spettacolo fatto di parole, voci, silenzi, musica e luci. L’attore Filippo Timi e i musicisti Rodrigo D’Erasmo (violinista, compositore, arrangiatore e polistrumentista) e Mario Conte (musicista/sperimentatore dentro e fuori la musica elettronica) creano un lavoro dedicato a Pasolini, con testi originali scritti dallo stesso Timi. Con il sottotitolo Esercizi di sparizione, lo spettacolo mira a dimostrare come Pasolini non potesse essere stato altro da sé, un uomo che aveva scelto fatalmente di essere fedele al proprio daimon, cioè quell’insieme di vocazione, carattere e irripetibilità che ciascuno di noi riceve alla nascita. Quattro movimenti – Primavera, Estate, Autunno, Inferno – per intercettare l’azione del daimon nella biografia di Pasolini, aldilà di ogni retorica e vittimismo. Per scoprire come l’autore fosse «un poeta divorato dalle Amazzoni, attaccato dalle Erinni, il fulmine di Zeus si è scagliato su di lui».