Ritorna Filmusic, l’appuntamento più stravagante dell’anno! Da anni, l'Orchestra Senzaspine porta in scena le colonne sonore più suggestive, inaugurando una Stagione 2024 all’insegna dell’eclettismo musicale e del divertimento, in occasione di Carnevale.



Con la guida dei direttori M° Tommaso Ussardi e M° Matteo Parmeggiani, Filmusic propone una straordinaria fusione di colonne sonore provenienti da Film e Cartoni Animati e repertorio sinfonico di altissimo livello, riscoprendo la potenza della musica in una dimensione cinematografica e burlesca.



In programma, alcune note composizioni di pellicole quali Star Trek, La Vita è Bella, Avengers, Mission Impossible, e non solo. Il concerto, adatto a un pubblico di ogni età, sarà un susseguirsi di colpi di scena e sorprese, duelli, travestimenti e colori, immersi nella musica sinfonica che ha reso immortali i film più amati della storia.



Per l’occasione, musicisti e direttori indosseranno i costumi dei loro personaggi preferiti, pirati, elfi, supereroi ed extraterrestri, trasformando il palco del Teatro Duse in uno spettacolo di colori e fantasia! Gli spettatori sono anch’essi caldamente invitati a immergersi nell’atmosfera carnevalesca, sfoggiando le maschere più iconiche del grande schermo. L’intento è sfidare il convenzionale "teatro elegante", abbracciando un approccio giocoso e fuori dagli schemi.



Perché rinunciare all'opportunità di varcare la soglia del teatro indossando un costume bizzarro, ispirato all’eroe cinematografico più amato?



Con il permesso di stravolgere le aspettative, saranno accolti con entusiasmo i costumi più eccentrici: il pubblico è esortato a concedersi un'esperienza magica, godendo di un po' di leggerezza anche durante un concerto di musica classica!



#LAMUSICANONHAUNSENSO, NE HA INFINITI



Questo spettacolo è dotato di un sistema di diffusione audio collegato all'impianto cocleare tramite bluetooth.



Abbiamo riservato un numero di posti a uso esclusivo dei partecipanti che desiderano usufruire di questo servizio innovativo.