"Fitness filosofico - pensieri e parole che muovono"

Domenica 21 gennaio 2024 ore 17.00

presso la Casa di Quartiere Saffi

Ingresso dalle scale di via Pier de’ Crescenzi



Il 21 gennaio 2024 alle ore 17.00 Nuova Acropoli Bologna porterà in scena la Filosofia presso la Casa di Quartiere Saffi, con una rappresentazione teatrale dal titolo “Fitness Filosofico”.

Con testi interamente ideati dai volontari e da loro interpretati, l’iniziativa è patrocinata dal Quartiere Porto-Saragozza per la rilevanza culturale.



Che cosa vedremo?

Una lettura a più voci di un racconto ambientato ai nostri giorni, in cui l’interpretazione degli attori prende vita in una scenografia moderna e fluida. In armonia con le musiche e le parole, i gesti diventano simboli, trasportando lo spettatore in un profondo non-tempo, che coincide con quello della ricerca dentro se stessi.



Tre atti che, tramite i pensieri e le parole, vogliono però indirizzare all’azione.

E così ogni riflessione si trasmuta magicamente in una formula pratica, ispirata dagli insegnamenti di grandi filosofi dell’antichità, che cercavano di offrire insegnamenti utili, vivendoli con coerenza.

L’equilibrio tra pensieri, sentimenti e azioni nel mondo è una meta per chi ricerca la saggezza e, con essa, un po’ di felicità.



Aristotele, Seneca e Buddha possono così diventare le lanterne guida in un presente frenetico, superficiale e troppo spesso indifferente.

Nel teatro, come insegna anche la Filosofia, ciò che è fuori è anche dentro, perché ne è il riflesso. Ed allora la società della finzione teatrale è lo specchio di ciò che c’è dentro l’essere umano.



A che pro un Fitness Filosofico?

Per portare con noi riflessioni e spunti su come sia possibile modificarci, migliorarci, e, così, contribuire al cambiamento della parte di mondo che ci appartiene.



Venite a scoprirlo domenica 21 gennaio!

L’ingresso è libero, fino ad esaurimento posti.



Per informazioni: bologna@nuovaacropoli.it



Per saperne di più: bologna.nuovaacropoli.it