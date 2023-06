Maledetti dalla stupidità, "Fools" di Neil Simon a teatro

Vittima di una maledizione, tutta la popolazione di un remoto paesino non è in grado di compiere alcun ragionamento sensato. Una volonterosa insegnante venuta da fuori, la professoressa Lea Russo e il suo assistente Stefano Toledo, cercheranno di porre rimedio a tanta dilagante stupidità, risvegliando tutti gli abitanti da un torpore durato secoli.

Una “favola comica” di Neil Simon in cui si indaga quel confine sottilissimo tra ilarità di situazioni e dramma dei singoli personaggi: può la stupidità preservare dall’infelicità? Si può godere della pienezza dell’amore se si è privati di profondità di pensiero? Un’esilarante commedia che mette in luce fino a dove può arrivare la stupidità di tutti gli uomini… esclusi gli spettatori, naturalmente!

Regia Francesca Pierantoni - Aiuto regia Teodora Moisescu

Con: Roberta Bini, Marco Aletta, Ivana Santocito, Pasquale Franco, Mira Gentilini, Sara Lodi, Romina Piergrossi, Robertino Aniello, Angela Giusti, Anna Cristofaro, Daniela Censori, Maurizio Bragaglia, Noemi di Leonardo, Eugenio Zungri.

SABATO 24 GIUGNO h.21.30

Teatro Ridotto - Via Marco Emilio Lepido 255, Bologna

DOMOENICA 25 GIUGNO h.21.30

TaG, Teatro a Granarolo - Via San Donato 209/D, Granarolo Emilia

Info e prenotazioni 338 3727632 - officine@guittiteatro.it