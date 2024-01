I FunkClub ritornano al Bravo Caffè all'interno della rassegna "BRAVO54" con uno speciale omaggio al mitico STUDIO54! Buttati in pista e rivivi le emozioni della storica discoteca di New York nel pieno della disco-funk anni 70/80!



Prenotazione tavolo:

Bravo caffè

Via Mascarella 1 Bologna

Tel: 051.266112



e-mail: info@bravocaffe.it