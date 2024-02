"Future Film Kids 2024" al Cinema Odeon

Dal 4 febbraio 2023 al 14 aprile 2024 ritorna al Cinema Odeon il "Future Film Kids" edizione 2024.

Seconda parte della rassegna 2023/2024 di Future Film Kids al Cinema Odeon. Da febbraio riprendono le matinée con la formula merenda + film, la domenica dalle 10:30 in poi. Uno spazio dedicato alle famiglie dove si fa merenda e si scoprono piccoli gioielli d'animazione provenienti da tutto il mondo.

Programma:

Domenica 4 febbraio 2024, ore 10.30

IL FANTASMA DI CANTERVILLE

regia di Kim Burdon, Robert Chandler - Animazione, 89 minuti

con Stephen Fry, Hugh Laurie, Freddie Highmore, Emily Carey, Imelda Staunton, Meera Syal, David Harewood, Miranda Hart, Toby Jone

Mentre il diciannovesimo secolo lascia il posto al ventesimo secolo e l’invenzione scientifica fa emergere nuovi modi di attraversare e vedere il mondo, una moderna famiglia americana si trasferisce nella loro nuova casa di campagna, Canterville Chase, in Inghilterra, dove scopre che la dimora è infestata da un fantasma. Sir Simon de Canterville abita indisturbato nei terreni di Canterville Chase da oltre trecento anni, ma incontra un degno avversario quando cerca di spaventare i nuovi arrivati.

Domenica 18 febbraio 2024, ore 10.30

I MITCHELL CONTRO LE MACCHINE

regia di Jeff Rowe, Mike Rianda - Animazione, 114 minuti

con Abbi Jacobson, Danny Mc Bride, Maya Rudolph, Mike Rianda, Eric André, Olivia Colman, Fred Armisen, Beck Bennett, Chrissy Teigen, John Legend

Quando la giovane Katie Mitchell, una ragazza molto creativa, viene ammessa alla scuola di cinema dei suoi sogni, suo padre Rick, grande amante della natura, decide che sarà l’intera famiglia ad accompagnarla in un viaggio attraverso il paese. a loro si uniranno la madre Linda, ottimista di natura, l’eccentrico fratellino Aaron e il loro carlino paffuto Monchi. Ma il loro viaggio è interrotto da un’improvvisa rivolta tecnologica: i dispositivi amati e utilizzati in tutto il mondo, dagli smartphone agli elettrodomestici fino a una nuova e innovativa linea di personal robot, decidono che è il momento di prendere il sopravvento. Con l’aiuto di due amichevoli robot malfunzionanti, la famiglia Mitchell dovrà superare i suoi problemi e iniziare a collaborare per salvare loro stessi e il resto del mondo

Domenica 3 marzo 2024, ore 10.30

SANSONE E MARGOT

regia di Vasiliy Rovenskiy - Animazione, 75 minuti

con Anna Starshenbaum, Diomid Vinogradov, Garik Kharlamov, Pavel Priluchnyy

Sansone è un cane randagio, continuamente in fuga dagli accalappiacani, che per sbarcare il lunario trova riparo nel ì teatro Metropolitan di New York. Qui incontra Margot, l’affascinante barboncina di Anastasia, la prima ballerina del prestigioso teatro. Quando la Corona che apparteneva alla Regina d’inghilterra e che Anastasia avrebbe dovuto indossare durante un balletto viene rubata, toccherà proprio a Sansone e Margot lanciarsi in una rocambolesca caccia al ladro. Riusciranno i due cuccioli ad acciuffare il malfattore e a riportare in salvo la corona?

Domenica 17 marzo 2024, ore 10.30

MY SWEET MONSTER

regia di Maksim Volkov, Viktor Glukhushin - Animazione , 98 minuti

con Lyubov Aksyonova, Aleksey Chumakov, Alena Doletskaya, Timur Kerimov, Prokhor Chekhovskoy

La principessa Barbara è segretamente innamorata del principe Edoardo. Quando il subdolo impiegato delle poste Weasel chiede al re di sposarlo con Barbara, lei decide di mettersi in fuga. Il dolce mostro Boogey farà di tutto per aiutare Barbara a salvare il regno

Domenica 31 marzo 2024, ore 10.30

LE AVVENTURE DEL PICCOLO NICOLAS

(LE PETIT NICOLAS - QU'EST-CE QU'ON ATTEND POUR ETRE HEUREUX?)

regia di Benjamin Massoubre, Amandine Fredon – Animazione, 82 minuti

con Alain Chabat, Laurent Lafitte, Simon Faliu, Alban Aumard, Alicia Hava, Aurélien De Branche, Claire Dumas, Delphine Baril, Elisa Bardeau, Lucie Bolze

Nicolas è un bambino vispo ma di buon cuore. Il suo sguardo creativo e imprevedibile trasforma in avventura ogni piccolo momento di quotidianità: i siparietti in famiglia, i giochi, la scuola, le gite al mare. e apre un universo di possibilità dove, a volte, un personaggio dei fumetti può arrivare persino a parlare coi suoi creatori. Il piccolo Nicolas, l’amatissimo personaggio creato da René Goscinny (papà di Asterix e Obelix e penna di Lucky Luke) e Jean-jacques Sempé, torna al cinema in un film delicato e divertente, che adatta per la prima volta in animazione alcune delle sue avventure più originali e colorate. e fa riscoprire anche agli adulti, attraverso gli occhi dei più piccoli, un mondo gioioso e spensierato. Perché non siamo mai più stati tanto felici quanto lo eravamo da bambini

Domenica 14 aprile 2024, ore 10.30

PRENDI IL VOLO (MIGRATION)

regia di Benjamin Renner - Animazione , 82 minuti

con Kumail Nanjiani, Elizabeth Banks, Caspar Jennings, Tresi Gazal, Awkwafina, Carol Kane, Keegan Michael Key, Danny De Vito, David Mitchell, Isabela Merced, Carlos Alazraqui, Brock Baker

La famiglia Mallard è intrappolata nella sua routine. Mentre papà Mack è felice di mantenere la sua famiglia al sicuro navigando all'infinito nel loro stagno del New England, mamma Pam è intenzionata a dare una scossa alla loro vita e mostrare ai loro figli - il figlio adolescente Dax e la papera Gwen - il mondo intero. Dopo che una famiglia di anatre migratorie si posa sul loro stagno raccontando entusiasmanti storie di luoghi lontani, Pam convince Mack a intraprendere un viaggio di famiglia, passando per New York City, fino alla Jamaica tropicale. Man mano che i Mallard si dirigono verso sud per l'inverno, i loro piani ben architettati vanno rapidamente in rovina. L'esperienza li stimolerà a espandere i loro orizzonti, ad aprirsi a nuovi amici, a realizzare più di quanto avessero mai immaginato, ma soprattutto insegnerà loro più cose sull'altro - e su se stessi - di quanto avessero mai pensato