Giardini & Terrazzi ai Giardini Margherita dal 6 all'8 maggio

Giardini & Terrazzi é una manifestazione dedicata al settore del florovivaismo, arredo e complementi d’arredo per il giardino e per la casa, progettazione e realizzazione di spazi verdi, artigianato e tanto altro, dal design al food. Ed è così, che come ogni anno ci si dà appuntamento ai Giardini Margherita per una tre giorni che celebra la primavera. Le date del 2022: da venerdì 6 a domenica 8 maggio.