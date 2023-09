Gigi Cavalli Cocchi presenta "Il respiro del tamburo" a Peraspera Festival

Quali sono i punti di contatto tra Ligabue e Giovanni Lindo Ferretti? Quali le affinità tra i Genesis e i CCCP? Che relazione esiste tra il punk e il progressive rock? Gigi Cavalli Cocchi, storico batterista di Ligabue, con esperienze insieme a Clan Destino, CSI, Massimo Zamboni e molti altri, lo racconta nel libro Il respiro del tamburo - Storie di successi e di mai successi (Anniversary Books) che l'autore presenta a perAspera, nell’ambito del Patto per la Lettura di Bologna e in collaborazione con inosservanza, martedì 19 settembre alle ore 19 alla Rotonda della Madonna del Monte, chiesa del 1100 oggi parte di Villa Aldini.



Il volume, ricco di ricordi, memorabilia, fotografie e disegni, spesso nati in tour o in studio di registrazione, unisce i due talenti dell’artista: quello per l’illustrazione e quello per la musica, con la quale Gigi Cavalli Cocchi ha attraversato oltre 40 anni di storia del rock in Italia. Gli episodi e le emozioni, i tanti momenti meno noti o particolarmente intimi sono raccolti come tasselli di un mosaico. La narrazione si spinge a mostrare quello che accade dove l’occhio dello spettatore non arriva. È la cronaca di un amore, quello per la musica, che vuole essere anche la testimonianza di come credere fortemente in qualcosa ti possa cambiare la vita.