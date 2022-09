Stand up comedy: Giorgio Montanini è "Undiceximo"

Giovedì 20 ottobre Giorgio Montanini in scena al Teatro Celebrazioni.

Lo spettacolo di Stand Up Comedy, Undiceximo di Giorgio Montanini del 7 aprile 2022 previsto al Teatro Celebrazioni viene posticipato al 20 ottobre 2022 per motivi personali dell'artista. I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data.

Dopo gli impegni che lo hanno visto sul set di importanti film che a breve vedremo sul grande schermo, Giorgio Montanini torna al Teatro Celebrazioni con il suo ultimo spettacolo, Undiceximo. Un titolo che, oltre il banale riferimento alla produttività artistica, nasconde un messaggio ben preciso e contiene anche la consapevolezza di aver chiuso un percorso per iniziarne un altro.

Lo spettacolo, nato nel contesto di un evento epocale - il coprifuoco per combattere la pandemia di Covid 19 -, racconta la consapevolezza che, oltre a un percorso personale, c'è anche un cambiamento a livello universale. Per la prima volta l'essere umano è realmente in balia degli eventi e incapace di affrontare un fenomeno banalissimo, seppure nella sua straordinarietà.

Siamo venuti fuori realmente per quello che siamo: inconsapevoli, inadeguati, indifesi. Una delusione come popolo, una delusione come individuo. Una resa incondizionata che non risparmia nessuno e non contempla eccezioni. Questo monologo è la presa di coscienza di esserci arresi come cittadini e corrotti come persone. Uno schiaffo che ci ridimensiona come specie, ma che, soprattutto, ci ha ridimensionato come persone.