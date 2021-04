Giornata Mondiale della Terra: “La donna più grassa del mondo” in streaming

Nella Giornata Mondiale della Terra (22 aprile) il Comune di Sasso Marconi propone la visione gratuita de "La donna più grassa del mondo", una divertente commedia dedicata al tema ambientale.

In occasione della Giornata mondiale della Terra (22 aprile) il Comune di Sasso Marconi, nell’intento di stimolare la riflessione su un tema di stretta attualità come il rispetto dell’ambiente, e sostenere al tempo stesso i lavoratori dello spettacolo in un momento di grande difficoltà per il settore, propone ai cittadini la trasmissione gratuita in streaming dello spettacolo teatrale “La donna più grassa del mondo”.



Si tratta di una commedia che affronta con toni grotteschi e paradossali il tema ambientale. Protagonista è una donna smodatamente vorace, emblema di un’umanità che, pur di raggiungere il massimo grado di benessere, non riesce più a governarsi, rischiando di condannare sé stessa all’autodistruzione e alla distruzione dell’ecosistema in cui viviamo. Un modo divertente per riflettere e immaginare insieme un nuovo futuro.

“La donna più grassa del mondo” è una pièce di Emanuele Aldrovandi, autore vincitore di diversi riconoscimenti a livello nazionale, tra cui il Premio Riccione/Tondelli, il Premio Pirandello e il Premio Hystrio.

Produzione: Centro Teatrale "MaMiMò", regia di Angela Ruozzi con: Luca Cattani, Alice Giroldini e Marco Maccieri

Lo spettacolo sarà disponibile per la visione in streaming dalle ore 10:00 alle 23:59 di giovedì 22 aprile.

Per accedere alla visione, occorre prima registrarsi inserendo la propria e-mail nel modulo online disponibile su https://bit.ly/3giPG4W. Verrà quindi inviato il link per accedere gratuitamente alla piattaforma di streaming.