Giovanni Truppi al BOnsai Garden

Martedì 19 lugio Giovanni Truppi live sul palco del BOnsai Garden alle Caserme Rosse.

Giovanni insieme alla sua band rivisiterà dal vivo i brani contenuti in "Tutto l'universo", l’antologia che racchiude la sua essenza artistica e i suoi dieci anni di musica, uscita lo scorso 4 febbraio per Virgin Records/Universal Music Italia.

Un viaggio musicale vario, capace di attingere da linguaggi diversi come il jazz, il rock, il punk e la canzone d’autore, unendoli a un’inventiva metrica che nel canto spesso comprime e allunga le sillabe per meglio disporle tra le maglie dell’armonia.

Il percorso straordinario – in quanto fuori dall’ordinario – di uno dei più autentici parolieri del nostro tempo, oltre che eccellente musicista e carismatico performer.