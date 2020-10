Giulia Mei in concerto al Bravo Caffé



martedì 6 Ottobre, ore 21



L'evento é realizzato in collaborazione con l'etichetta romana Parodoi e finanziato da NUOVO IMAIE



Classe 1993, palermitana di nascita e bolognese di adozione, Giulia Mei approda con la sua musica nella cornice dello storico Bravo Caffé di Bologna, il cui palco é stato calcato da alcuni tra i piú grandi artisti della musica italiana e internazionale, come Tosca, Fabio Concato, Vinicio Capossela, Fabrizio Bosso, Mario Biondi, John Patitucci e moltissimi altri.



Cantautrice e pianista raffinata ma graffiante, Giulia ha iniziato da giovanissima a scrivere e ad esibirsi, facendosi notare e ottenendo riconoscimento in vari premi nazionali, come Musicultra, il premio Cesa, il Premio De André e molti altri, proponendo una musica che mescola la grande scuola d'autore italiana, specialmente genovese, con elementi folk, pop e indie rock. La cantautrice si esibirá in un concerto intimo piano e voce, durante il quale proporrá brani tratti dal suo primo album “Diventeremo adulti”, finalista alle Targhe Tenco 2019, ma anche brani inediti e alcune reinterpretazioni tratte dal grande repertorio cantautorale italiano.



Non mancheranno degli ospiti speciali: il romano Marcondiro e Federico Aicardi, amatissimo cantautore bolognese da anni impegnato nella valorizzazione della cittá.



L'evento é realizzato in collaborazione con l'etichetta romana Parodoi e finanziato da NUOVO IMAIE, in merito al bando 2020 per la realizzazione di concerti e opere discografiche. L'IMAIE da anni ormai porta avanti uno straordinario lavoro di promozione e tutela degli artisti, con ottimi e proficui risultati.



Opening act: Michele Tiso



L'appuntamento é per martedí 6 ottobre, in Via Mascarella 1, Bologna. Ore 21.

L'ingresso ha un costo di 3 euro, dalle 18 fino ad esarimento posti.

E' CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE.



Per prenotare un tavolo o per informazioni telefonare allo 051 266112/ 3335973089, mandare una mail a info@bravocaffe.it o visitare il sito https://www.bravocaffe.it.