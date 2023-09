Giovedì 38 settembre "Tra giustizia e politica: dialoghi a più voci".

2° incontro a partire dal volume "Giustizia fascista. Storia del Tribunale speciale (1926-1943)" di Leonardo Pompeo D’Alessandro

il Mulino, 2020.

Il Tribunale speciale per la difesa dello Stato fu istituito dal fascismo nel 1926 come organo transitorio in una fase eccezionale per punire i reati politici sottraendoli al campo della magistratura ordinaria, ma nel corso degli anni Trenta e con lo scoppio della Seconda guerra mondiale fu stabilizzato e divenne un cardine della giustizia fascista. Alla sua attività contribuirono in massima parte i membri della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, a riprova del carattere politico del Tribunale, ma accanto a loro operarono magistrati militari e soprattutto magistrati ordinari che misero prassi e cultura tipiche della magistratura al servizio del disegno politico fascista. Il Tribunale speciale rappresentò la sintesi della dottrina penalistica del fascismo e fu il tentativo del regime di creare un diritto propriamente fascista nel quadro del suo progetto totalitario.

Intervengono

Irene Stolzi, Università di Firenze

Paolo Borgna, Presidente Istoreto, ex magistrato

Leonardo Pompeo D’Alessandro, Università di Milano

Lutz Klinkhammer, Istituto Storico Germanico di Roma - DHI