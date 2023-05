Gran Gala di circo contemporaneo, il varietà di punta di Equilibri Festival

Torna l’appuntamento più atteso, il fiore all’occhiello di Equilibri Festival: il Gran Gala di circo contemporaneo. Da venerdì 26 a domenica 28 maggio, 4 repliche nel teatro-tenda allestito nel giardino di Casa delle acque a Casalecchio di Reno. Il varietà vuole offrire al gentile pubblico uno spaccato del panorama odierno del circo contemporaneo nelle sue differenti forme e discipline, raccogliendo artisti di fama nazionale e internazionale, giovani emergenti dalle scuole di circo europee, performance di ricerca.



In questa undicesima edizione il Gran Gala vedrà in scena: la giovane Fleuriane Cornet con la sua bici acrobatica, Walid El Yafi e le sue clave, Nicola Bertazzoni con una performance tra biografismo e verticali, Fabrizio Solinas tra teatro e giocoleria, Caterina Fort nella danza su corda aerea e Alessandro Maida, vincitore del premio del pubblico al festival “Pistes de Lancement” nonché fondatore dei Magda Clan, con le sue acrobazie su sfera di equilibrio.



Lo spettacolo fa parte di Equilibri Festival, festival internazionale di circo contemporaneo. La prenotazione è caldamente consigliata per tutti gli eventi nel teatro-tenda. Prima e dopo gli spettacoli sarà aperto il Punto ristoro, in cui gli spettatori potranno mangiare e bere e incontrare i volontari dell’associazione.



Spettacoli e concerti sono a entrata libera e uscita a cappello. L’offerta, libera e consapevole, contribuirà a finanziare il festival stesso.



Equilibri Festival è organizzato dall’associazione Arterego in coprogettazione con il Comune di Casalecchio di Reno e Casa delle Acque, con il Patrocinio della Regione Emilia Romagna. Fa parte di Bologna Estate 2023 il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna con Città metropolitana di Bologna – Destinazione Turistica.