Grand Tour Emil Banca 2021, "aria": appennino e collina bolognese

Sono aperte le iscrizioni a tanti appuntamenti della seconda tappa del Grand Tour Emil Banca che domenica 29 agosto sarà dedicata all’elemento ARIA e coinvolgerà diversi Comuni dell’Appennino e della Collina bolognese. Per tutta la giornata i comuni di Grizzana Morandi, Loiano, Marzabotto, Monzuno, Pianoro, San Benedetto Val di Sambro, Sasso Marconi, Valsamoggia, Vergato e Zola Predosa saranno protagonisti di tante proposte di turismo lento e prossimità per vivere la natura e le tradizioni del territorio emiliano, in sicurezza, con amici e famiglia.



IL PROGRAMMA



Grand Tour Emil Banca in Appennino bolognese è ormai sinonimo di Grizzana Morandi, Loiano, Monzuno e San Benedetto Val di Sambro che tra castelli incantati, borghi medievali, grotte, figuranti e pranzi tipici richiamano ogni anno partecipanti da tutta la regione.

Buone notizie dal laboratorio di moda sostenibile “La Cartiera” di Marzabotto, con visite narranti e cacce al tesoro per mostrare il valore del riuso, il tesoro su cui fondano le loro attività sostenibili.

Sasso Marconi si unisce all’appuntamento, con attività per grandi e piccini “Sulle Onde di Marconi” per ripercorrere il genio e gli esperimenti di Guglielmo. Sempre nella cittadina dell’inventore è in programma un trekking inclusivo alla scoperta del Borgo di Colle Ameno.

A Vergato, oltre alle celebri vetrate di Ontani, una visita al Museo Internazionale dei Tarocchi e un itinerario alla scoperta dell’Arte nascosta di Tolè colorato e iconico borgo dei nostri appennini.

Scendendo in collina, Grand Tour Emil Banca aggiunge Pianoro con un trekking sul Monte delle Formiche e il Castello di Zena. Sempre a Pianoro, comunità e lavoro si incontrano al Museo di Arti e Mestieri, per conoscere le storie e tra-dizioni di un tempo.

A Zola Predosa, in programma una visita al Ca' la Ghironda Modern Art Museum, un’area museale unica inserita in un contesto architettonico di nuovissima concezione. Gli amanti del gusto sono invitati in Valsamoggia, dove Slow Food Emilia-Romagna ci aspetta con percorsi speciali tra cantine e Castelli.



GRAND TOUR EMIL BANCA



Grand Tour Emil Banca è un’iniziativa di marketing territoriale che crea valore per lo sviluppo locale, rafforzando la promozione e la valorizzazione dell’economia, della cultura e della natura dei territori in cui la banca opera. Si ringra-ziano tutti gli Enti, le Istituzioni, le Associazioni di categoria, le aziende, le realtà no profit e i privati che collaborano al progetto.



Gallery



Quest’anno sono i 4 elementi naturali a evidenziare l’attenzione verso la sostenibilità e le unicità dei territori coinvolti rafforzando anche il messaggio di circolarità, appartenenza e comunione di intenti che lega tutti i protagonisti dell’iniziativa.Dopo l’appuntamento del 29 agosto ARIA Appennino e nella Collina bolognese, Grand Tour Emil Banca prosegue il 19 settembre con ACQUA Pianura bolognese e ferrarese e il 17 ottobre con FUOCO Parma e dintorni.