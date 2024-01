"Groove Metal Fest" al Covo

Sabato 3 febbraio al Covo Club arriva la prima edizione del "Groove Metal Fest".

Il groove metal è un sottogenere dell'heavy metal che ha cominciato a svilupparsi all'inizio degli anni novanta. Tra i gruppi più noti del genere ci sono i Pantera, da molti ritenuti anche gli iniziatori delle sue sonorità.

Programma serata:

Ad aprire le danze ci penseranno i grandi THE PYONEIRS con la loro atmosfera direttamente da un altra galassia, scaldando i motori per i seguenti UN GIORNO DI ORDINARIA FOLLIA folli a tal punto da spaccarti le ossa a suon di vibrazioni e portarti direttamente nell’oscurità ritmata dei grandi QVINTESSENCE, facendoti incantare dalla loro introspezione ma allo stesso tempo preparandoti al gran finale dettato dai THE HUMAN TORNADO.