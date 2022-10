"Habitat Urbani" - "Sense of place": Itinerario multisensoriale in bici e a piedi

Sabato 8 ottobre itinerario multisensoriale in bici e a piedi Bologna – Casalecchio di Reno. È proprio vero che in città non ci sono habitat adatti a noi? Con questo percorso si scoprono alcuni habitat urbani con l’idea di conoscerli, amarli e replicarli il più possibile: un vivaio in città, i produttori di Campi Aperti, un parco meraviglioso che da tenuta nobiliare è diventato pubblico ed è gestito da cooperative sociali; cultura, comunità e inclusione per tutt*.

Isole felici che conosceremo usando tutti i sensi, non solo la vista, perché questo percorso fa parte del progetto Sense of place. Insieme a Slow Emotion, ExAequo Bottega del Mondo e Cooperativa Madreselva, Maria Clara Ori e Floralbo Azizi, che hanno progettato il percorso, guideranno i partecipanti attraverso gli habitat urbani in modo non convenzionale.

Programma:

H 9.00 Ritrovo: Sede Slow Emotion, via Claudio Treves 27 (presso la fermata dell’autobus ci saranno dei volontari per accogliere i partecipanti)

Mercato di Campi Aperti e Via del Pratello

Senape Vivaio Urbano – Libreria Igor – The park

Pranzo a Spazio Eco (Casalecchio di Reno)

Visita al fu Sampieri-Talòn, oggi Parco della Chiusa di Casalecchio

H 18.00 Fine dell’itinerario