Halloween a FICO: un mese da paura

Zucca, zombie, dolcetti e… scherzetti! Questi gli ingredienti dell’ottobre da paura di FICO, il parco tematico di Bologna sul cibo italiano, che a partire dal 1 di ottobre e per tutto il mese offrirà al proprio pubblico sfilate in maschera con mostri, vampiri e streghe per divertire bambini e adulti, tantissimi eventi a tema e una speciale rassegna culinaria dal gusto horror.

Due gli appuntamenti fissi nei fine settimana: il tradizionale “Dolcetto o Scherzetto” per tutti i bambini dai 3 ai 12 anni che riceveranno all’ingresso del Parco un sacchetto di Halloween per andare a caccia dei dolci più ambiti, nascosti tra le giostre e i ristoranti di FICO. E il “Percorso Horror” per i più grandi, l’esperienza intensa con personaggi in carne e ossa che interagiranno con coloro che si avventureranno all’interno della fabbrica e cercheranno di uscire da un labirinto disseminato di mostri.

Nei fine settimana dell’1-2 e del 15-16 ottobre il frutteto di FICO si trasformerà in un vero e proprio Parco delle Zucche per accogliere la tipica Pumpkin Patch in versione italiana. Un appuntamento per godere della magia dei giardini d’autunno pieni di zucche, scegliere la propria zucca gigante, intagliarla, decorarla e divertirsi in un’anomala Caccia alla zucca appunto.

Grande festa il 31 ottobre con la spettacolare Zombie Walk di Halloween; la grande parata horror con centinaia di personaggi mascherati a cui tutti potranno unirsi facendosi “zombizzare” dai truccatori presenti. La giornata più mostruosa dell’anno a FICO passa ovviamente anche dalla tavola; per la cena del 31 ottobre a FICO sarà infatti possibile scegliere tra un’ampia scelta gastronomica a tema. Dal “Tagliere degli Zombie” allo “Scaryburger”, passando per la “Zuppa delle Streghe”, i Radiatori di Gragnano IGP mantecati al nero di seppia, la speciale pizza di Halloween con zucca salsiccia e peperoncino, e gli “Occhi di zombie al salmone” Non mancherà infine un po’ di dolcezza per accompagnare una serata da brividi, tra torte di zucca con colata di purea di fragola per ricordare un “dolce sanguinante” e piadine dolci farcite con nocciolata e smarties.