History 1990 “luxury” al Matis Club, ospite speciale dj Massimino Lippoli

Dopo il grande successo delle passate edizioni, il Matis Club è pronto a trasportare il pubblico in un nuovo viaggio nel tempo con History 1990 "Luxury”, in programma sabato 4 novembre 2023. L'evento promette di riaccendere la passione per gli indimenticabili anni '90 del Matis, portando in scena un mix esplosivo di musica, moda e atmosfere iconiche di quell'epoca d'oro.



La serata vedrà la partecipazione straordinaria di Massimino Lippoli, dj, produttore, remixer e pioniere dell'house music, anticipando le tendenze del genere, ma senza dimenticare le sue radici disco. Ha suonato nei top club come Mazoom, Area City, Cenerentola, Desideria e Matis. Fu tra i primi DJ italiani a calcare i palchi di Ibiza nel 1982, esibendosi nei club più famosi come Pacha e Space. Ad accompagnarlo, nella serata “History” del 4 novembre, una line-up di dj artists di prim'ordine: Maurizio Gubellini, Stefano Malaisi, Billy e Ivo Morini. Le voci potenti di Maurizio Monti e Danilo Maranini aggiungeranno una dimensione unica all'evento.

Dalle prime note di house anni '90 fino alle sonorità più elettroniche e techno, la serata promette di far rivivere le emozioni di un'epoca che ha segnato la storia della musica e della cultura generazionale.

Il tema "Luxury" sarà il filo conduttore della serata, in un ambiente di eleganza e seduzione. Il Matis si trasformerà in un regno di glamour e suggestione, con luci soffuse e un’atmosfera avvolgente che lascerà tutti senza fiato. La notte sarà carica di sorprese e momenti indimenticabili, in un ambiente esclusivo che saprà stuzzicare i sensi.



Gli eventi "History 1990" sono ormai un appuntamento fisso nel calendario degli appassionati da ben 9 anni, con il pubblico che si aspetta sempre una serata indimenticabile. I tavoli si esauriscono in brevissimo tempo, testimoniando l'entusiasmo e la voglia di partecipare a questa esperienza unica.

Ogni edizione dell'evento è un tributo ai tempi passati, ma con il supporto di tecnologie multimediali come led, schermi e mappature che proiettano la serata nel futuro, si ricreano atmosfere di grande impatto visivo, mediatico ed emozionale, che creano esperienze uniche.

La serata è organizzata con passione e dedizione da un team collaudato di professionisti dell’intrattenimento notturno: Matteo Stranieri, Gabriele Francia, Paolo Serra e Raul Fantini, garanzia di un evento impeccabile e di successo.



Per gli ultimi tavoli disponibili, contattare il numero 3394449193.