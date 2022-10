"Hommage musical" dell’Alliance Française a Tito Gotti e Brigitte Pasquet-Gotti

Alliance Française di Bologna, in collaborazione con la Sezione Musica Padre Giambattista Martini dell'Officina San Francesco, organizza il concerto “Hommage musical, dedicato a Tito Gotti e Brigitte Pasquet-Gotti" .



Il concerto è un omaggio che l’Alliance Française di Bologna rende a due eccezionali personalità della vita culturale bolognese: il Maestro Tito Gotti, riconosciuto a livello internazionale per la sua intensa e significativa carriera come direttore d’orchestra, titolare della cattedra di Musica Corale e Direzione di Coro presso il Conservatorio di Bologna nonché fondatore delle Feste Musicali a Bologna, rassegna da lui diretta dal 1967 al 2003, e sua moglie Brigitte Pasquet-Gotti, fondatrice di Bologna Accueil, protagonista nel favorire e promuovere il dialogo tra la cultura francese e quella italiana, che ha ricoperto il ruolo di revisore dei conti e di consigliere all’interno dell’Alliance Française di Bologna continuando ancora oggi a sostenerne le attività didattiche e culturali.



Il concerto verrà introdotto da Prof.ssa Martine Pagan-Dalarun (Direttrice dell’Alliance Française di Bologna), la Prof.ssa Elisabetta Pasquini (Università di Bologna), il Dott. Giorgio Forni, il M° Alberto Caprioli e il M° Gilberto Cappelli.



In programma due opere del M° Gilberto Cappelli, eseguite da Sebastiano Severi e Elicia Silverstein.



Gilberto Cappelli, – Anima (2019)

per violoncello solo, dedicato a Tito Gotti



Gilberto Cappelli – Vivere Profondamente (2022)

per violino e violoncello, in prima esecuzione assoluta



Violino: Elicia Silverstein

Violoncello: Sebastiano Severi