I cent'anni de “La signora dei concerti” Carla Fanti (1923-2018)

Concerto del “Bologna Piano Trio”. Tre Pianisti – Tre Amici – Tre Docenti del Conservatorio “G.B.Martini” di Bologna

Patrizia Prati – Luisa Fanti – Luigi Caselli

Fantasie originali per pianoforte a 6 mani su temi di altri autori e brani per piano solo o duo pianistico .

Con opere di C. Czerny, W. A. Mozart, I. Albeniz, F. Mendelssohn, J. Brahms,

S. Rachmaninov, C. Debussy e G. Verdi- G. Dacci.



Si prega di prenotare: cultura@istitutodiculturagermanica.com o tel 051-7459292